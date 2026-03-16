ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนประเทศลาว เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันนี้ 16 มีนาคม 2569 เวลา 16.41 น. (เวลาท้องถิ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ที่นั้น นายสะเลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยานางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานประเทศ นายสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายทองสะหวัน พมวิหาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายลาว และภริยารัฐมนตรี นายสีสะหวาด อินพะจัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังโรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ณ ที่นั้น นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ นายปัฐม์ ปัทมจิตร กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และภริยา ชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายรัฐวุฒิ เวชประสิทธิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไปโรงแรมคราวน์พลาซ่า เวียงจันทน์ และเจ้าหน้าที่ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต (Wattay International Airport) ตั้งอยู่ที่เมืองสีโคดตะบอง ทางทิศตะวันตกของนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2542 มีทางวิ่ง 1 ทาง กว้าง 45 เมตร ยาว 3,000 เมตร สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ได้ จึงทำหน้าที่เสมือนประตูบานใหญ่ที่เปิดรับมิตรภาพ และเชื่อมต่อกับเมืองสำคัญในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ อาทิ ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และมาเลเซีย
ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และไทย ในการพัฒนาและขยายศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลไทยได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาท่าอากาศยานแห่งนี้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 ไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 320 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบิน และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2567 ได้มอบเงินสนับสนุนอีก 5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ให้อาคารเกียรติยศ ร่วมสนับสนุนวาระที่ สปป.ลาว ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน
การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรอบ 32 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2537
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอคำ เพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ และทรงพบกับประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา