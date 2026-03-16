กราบไอเดีย! หนุ่ม “รับจองคิวเติมน้ำมัน” คิดค่าเสียเวลา 300 บาท ฝากรถ–กุญแจ จัดการต่อคิวให้

โลกออนไลน์ฮือฮา หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ประกาศรับจองคิวเติมน้ำมันที่ปั๊มในพื้นที่แม่สอด เสนอบริการรับรถไปต่อคิวเติมให้ คิดค่าเสียเวลา 300 บาทต่อคัน พร้อมระบุรับเพียงวันละ 10 คันเท่านั้น
วันนี้ (16 มี.ค.) โลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กชื่อ “นครแม่สอด รับจองคิวเติมน้ำมัน” ซึ่งได้ประกาศให้บริการรับจองคิวเติมน้ำมัน โดยระบุข้อความว่า “รับจองคิวเติมน้ำมัน (เฉพาะคนรู้จัก/ไว้ใจกันเท่านั้น) พิกัดปั๊ม ปตท.แม่ปะ บริการขับรถมาจอดฝากกุญแจไว้ ผมวนรถเข้าคิวเติมให้เสร็จแล้ว โทรเรียกมารับรถ เติมเสร็จแล้วจะโทรเรียกให้มารับรถทันที ค่าเสียเวลา 300 บาท + ค่าน้ำมันจ่ายตามสลิปจริง หมายเหตุ รับจำนวน 10 คันต่อวัน รบกวนทักมาเช็กก่อนครับ”
นอกจากนี้ เจ้าของโพสต์ยังได้ทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามบริการดังกล่าวอีกด้วย
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางส่วนมองว่าเป็นไอเดียช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่มีเวลามาต่อคิวด้วยตนเอง ขณะที่บางคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการรับจองคิวลักษณะดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงที่บางพื้นที่มีประชาชนเข้าคิวเติมน้ำมันจำนวนมาก.