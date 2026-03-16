ตาต่อตา ฟันต่อฟัน! ดร.ธรณ์วิเคราะห์แผนอิหร่านสวนกลับสหรัฐฯ-อิสราเอล กระทบน้ำมันโลกพุ่ง

ดร.ธรณ์วิเคราะห์ศึกตะวันออกกลางหลังอิหร่านเปิดแผนแก้แค้นแบบ "ตาต่อตา" ส่งผลน้ำมันโลกขยับตัวต่อเนื่อง ดีเซลจ่อขึ้นราคา-ค่าน้ำมันเจ็ตพุ่ง เตือนคนไทยเตรียมตัวรับมือค่าครองชีพและค่าเดินทางที่จะสูงขึ้นหลังรัฐแบกภาระอุดหนุนดีเซลเกือบ 20 บาทไม่ไหว เตือนวางแผนงบเดินทางช่วงสงกรานต์นี้ให้ดี
วันนี้ (16 มี.ค.) เฟซบุ๊ก "Thon Thamrongnawasawat" ของ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์สถานการณ์สงครามการสู้รบในตะวันออกกลาง โดยระบุว่า "รายงานสถานการณ์ให้เพื่อนธรณ์ วันนี้จะอธิบายแผน “ตาต่อตา” ของอิหร่านให้ฟัง อิหร่านบอกแล้วว่า ข้าจะใช้แผน an eye for an eye ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หากอเมริกา/อิสราเอลโจมตีที่ไหน ก็จะสวนกลับในพื้นที่แบบเดียวกัน นอกเหนือไปจากการโจมตีฐานสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางและโจมตีอิสราเอล
ในช่วงที่ผ่านมา อิหร่านโดนโจมตีที่สนามบิน ท่าเรือ และคลังน้ำมัน ช่วงนี้จึงยิงไป UAE ทั้งที่สนามบินดูไบและโรงน้ำมัน Fujairas ที่ผมเคยเล่าแล้วว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงช่องแคบ สนามบินปิดตอนเช้า เครื่องบินวนก่อนบินกลับไปหลายลำ มาทางไหนไปทางนั้น ตอนนี้เปิดใหม่แล้ว แต่เมื่ออิหร่านเล็งเป้าไว้ ก็อาจมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
หากเพื่อนธรณ์ไม่จำเป็นต้องไป ก็ลืมๆ ไปก่อนนะ โรงน้ำมัน Fujairas โดนมา 2 หนแล้ว ก็คงไม่ได้เปิดจริงจังสักที ทำให้น้ำมันในแถบอ่าวเปอร์เซียไม่มีทางออก ตอนนี้เริ่มมีข่าวว่าเยเมนอาจมาเล่นด้วย เพราะเยเมนอยู่ปากทางออกทะเลแดง ถ้าปิดไปก็คงปวดหัวหนัก หมายถึงอ่าวก็ออกไม่ได้ ทะเลแดงก็ออกไม่ได้ น้ำมันต้องออกทางคลองสุเอซ อ้อมแอฟริกามาเอเชีย ค่าระวางพุ่งปรี๊ด แต่ยังไม่คิดว่าจะถึงขั้นนั้น รอดูเหตุการณ์ไปก่อน อย่าเพิ่งตกใจครับ
ขณะเดียวกัน โรงกลั่นน้ำมันรัสเซียก็เพิ่งโดนโจมตี อาจส่งผลต่อน้ำมันที่หวังมาช่วยเติมเต็มตลาด แม้ IEA เริ่มปล่อยน้ำมันสำรอง แต่ตลาดก็รับรู้ไปแล้ว แผนมาช่วยกันเถอะ ช่วยกันส่งเรือเยอะๆ มาปกป้องช่องแคบ ที่คุณทรัมป์ขอไป ก็ทำท่าว่าจะไม่มีใครมาร่วม อ้างว่าปรึกษากันอยู่ แต่ลับหลังอาจนินทาว่า ตอนโจมตีไม่บอกสักคำ เดือดร้อนกันไปหมด ตอนนี้จะมาให้ช่วย ทั้งหมดนี้ทำให้น้ำมันค่อยๆ ขยับ จาก 103 มาที่ 105-106
ดูจากภาพรวมแล้ว ถ้าไม่มีเหตุเปรี้ยงจริง น้ำมันคงไม่พุ่งปรี๊ด แต่จะทรงและอาจขยับทีละนิดตามเวลาที่ผ่านไป
แค่นั้นเมืองไทยก็เหนื่อยแล้วครับ ตอนนี้เราอุดหนุดดีเซลเกือบ 20 บาทแล้ว คงอั้นไว้ไม่อยู่ เดี๋ยวเขาคงประกาศว่าจะขึ้นเท่าไหร่ คงเป็นแบบขั้นบันได ยังไงก็ต้องทำ เพราะสงครามไม่มีแววว่าจะจบ เราเจรจาขอซื้อก๊าซจากอเมริกาเพิ่ม เจรจาซื้อน้ำมันจากรัสเซีย แต่ทั้งหมดนั้นเป้าหลักคือเพื่อสำรองน้ำมัน/ก๊าซไว้ใช้เพื่อความมั่นคง ไม่ได้หมายความเราจะซื้อได้ถูกกว่าชาวบ้าน ทางออกที่พอมีและเขากำลังทำอยู่คือไบโอดีเซล ตอนนี้ประกาศจาก B5 เป็น B7 ยังเริ่มดูว่าจะทำ B10 (สำหรับรถปิกอัพ) และ B20 (สำหรับรถบรรทุก) เรามีน้ำมันปาล์มมากพอ กำลังเข้าไฮซีซัน (ไตรมาส 2-3) ตรงนั้นอาจเป็นทางออกเล็กๆ
ในส่วนของน้ำมันเจ็ต พุ่งกระฉูดเหมือนที่บอกไป ใครจะไปไหนมาไหน ติดตามข่าวแล้วกัน หากสงครามยังเป็นแบบนี้ต่อเนื่องถึงสงกรานต์ หลายคนคงเที่ยวใกล้ๆ แม้แต่เที่ยวไทยก็อาจไปไม่ไกล เมื่อเช้าผมเล่าทาง FM99 บอกแล้วว่ามุ่งหน้าไปสักที่และเที่ยวรอบๆ ไม่ใช่ตระเวนไปทั่ว เที่ยวจุ่มๆ แบบนั้นเปลืองน้ำมันมาก และค่าน้ำมันในช่วงนั้น ถ้าสงครามยังไม่จบ คงต้องซับน้ำตาก่อนเข้าปั๊ม คนที่จะกลับบ้าน เตรียมงบเผื่อไว้ด้วยนะครับ ค่าเดินทางอาจได้รับผลกระทบ แต่ถ้าเป็นขนส่งสาธารณะพื้นฐาน เช่น รถไฟ เขาคงตรึงราคาไว้ ตลาดหุ้นดูทรงๆ แบบแปลกๆ ต้องเน้นหุ้นรายตัวหรือกลุ่มที่ได้ประโยชน์ หรือไม่ก็กำเงินแล้วรอต่อไป ตราบใดที่สงครามยังอยู่ ยังไม่ต้องรีบ มันไม่จบแบบฉับพลันโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรอก ตอนนี้ขอแค่มีแววก่อน ก็ยังไม่เห็นเลยครับ"