ปากกาไพล๊อตร่วมส่งกำลังใจ มอบเงิน 1,000,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์หลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤต

บริษัท ปากกาไพล๊อต (ประเทศไทย) จำกัด โดยประธานกรรมการบริษัท นางซุค จู โค และนายจิน เพียว คิม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านการศึกษาและสภาพจิตใจของเยาวชน ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสมทบทุนฟื้นฟูโรงเรียนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยได้ดำเนินการส่งมอบไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา มีนางสาวสุวรรณา รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เป็นผู้แทนรับมอบ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งในด้านอาคารสถานที่ และที่สำคัญคือการสูญเสียบุคลากรผู้นำอันเป็นที่รักอย่างผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ซึ่งแสดงความกล้าหาญสละชีพเพื่อปกป้องความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งควรต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน
เพื่อร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนให้การเยียวยาและฟื้นฟูโรงเรียนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด บริษัทฯ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน ประตู หน้าต่าง และห้องสำนักงานที่เสียหาย รวมถึงมอบอุปกรณ์การกีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเยียวยาสภาพจิตใจและสร้างความผ่อนคลายให้แก่นักเรียนในเบื้องต้น
“เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเชิดชูความกล้าหาญของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยเยียวยาบาดแผลและสร้างรอยยิ้มให้กลับคืนสู่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์อีกครั้ง เพื่อให้เด็กๆ นักเรียนได้กลับมาเรียนหนังสือและทำกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ต่อไป”
บริษัท ปากกาไพล๊อต (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนชั้นนำที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ยังคงยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน