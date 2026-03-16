สดุดี “ตชด.43” สิบตำรวจเอกวราเทพ ศรีสุวรรณชนะ พลีชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในปัตตานี

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โพสต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียตำรวจกล้า “ส.ต.อ.วราเทพ ศรีสุวรรณชนะ” สังกัด ตชด.43 หลังเสียชีวิตระหว่างเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อเช้าวันที่ 16 มีนาคม ยกย่องเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน
จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย โดย สิบตำรวจเอก วราเทพ ศรีสุวรรณชนะ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะเข้าเผชิญหน้าเพื่อคลี่คลายสถานการณ์
วันนี้ (16 มี.ค.) เพจ “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า” ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต พร้อมสดุดีความกล้าหาญของสิบตำรวจเอก วราเทพ ศรีสุวรรณชนะ เจ้าหน้าที่สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ซึ่งเสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสิบตำรวจเอก วราเทพ ศรีสุวรรณชนะ ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โดยการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทุ่มเท และยืนหยัดปกป้องพื้นที่จนวาระสุดท้าย
ทั้งนี้ การเสียสละของสิบตำรวจเอก วราเทพ ศรีสุวรรณชนะ นับเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญและความเสียสละ เพื่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ