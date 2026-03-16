เพจ "หัวลากไวไฟ" เฉลยปมน้ำมันหมดปั๊ม! ยันไทยไม่ขาดแคลน ชี้คนแห่เติมเกินปกติทำระบบรวน

หยุดตื่นตระหนก! หนุ่มขับรถน้ำมันเพจ ออกโรงเตือนสติประชาชน หลังแห่ต่อคิวเติมน้ำมันจนปั๊มแตก ชี้ปัญหาน้ำมันขาดสต็อกไม่ได้เกิดจากของหมดประเทศ แต่เกิดจากระบบขนส่งรวนเพราะคนแห่เติมกักตุน ยืนยันน้ำมันไทยมีใช้เหลือเฟือ วอนใจเย็นรอสถานการณ์คลี่คลาย
จากกรณี ขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีรายงานว่าขาดแคลนน้ำมันเป็นจำนวนมาก หลายจังหวัดประชาชนแห่นำรถส่วนตัวไปต่อคิวเติมน้ำมันเป็นแถวยาวเหยียด หลังมีกระแสข่าวว่าน้ำมันอาจจะขาดสต็อก ผลพวงจากภาวะความไม่สงบในประเทศตะวันออกกลาง อีกทั้งมีข่าวว่าจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาน้ำมันต่อได้ ทำให้ประชาชน เกษตรกร ต้องแก่นำรถไปต่อแถวรอเติมน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่รถยนต์ที่ไปต่อแถวรอเติมน้ำมันจะเติมเต็มถัง จากที่ก่อนหน้านี้จะเติมแค่คันละ 500 – 1,000 บาทเท่านั้น ก็ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน และเกษตรกร เพราะบางคนไม่ได้มีเงินสำรองที่จะเติมน้ำมัน จึงอยากให้รัฐบาลหามาตรการรองรับแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลน และตรึงราคาไม่ให้กระทบกับประชาชน เพราะน้ำมันคือปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (16 มี.ค.) เพจ "หัวลากไวไฟ" ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ขับรถพ่วงส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ออกมาโพสต์ข้อความบอกเล่าประสบการณ์และมุมมองของคนขับรถบรรทุกน้ำมันเกี่ยวกับสถานการณ์ “น้ำมันขาดแคลน”
ผู้โพสต์ได้ให้ข้อมูลในฐานะ "คนขับรถขนส่งน้ำมันโดยตรง" โดยสรุปสาเหตุที่น้ำมันตามปั๊มต่างๆ หมด ไม่ใช่เพราะน้ำมันในประเทศขาดแคลนแต่มีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตื่นตระหนกของประชาชน เกิดความกังวลว่าน้ำมันจะขาดแคลน จึงแห่กันไปเติมน้ำมันมากกว่าปกติ (เช่น จากเดิมเคยเติม 200-500 บาท เปลี่ยนเป็นเติมเต็มถัง 2,000-3,000 บาท) มื่อมีความต้องการพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมันสำรอง ที่ปั๊มเตรียมไว้หมดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ ระบบการขนส่งน้ำมันจึงไม่สามารถจัดส่งได้ทันเวลา รถขนส่งน้ำมันจากหลายบริษัทต้องไปรอกดน้ำมันที่คลังพร้อมกัน ทำให้บางรายได้น้ำมัน บางรายไม่ได้ ส่งผลให้ระบบรวนไปทั้งวงจร
และมีการพูดถึง "ตั๋วจ๊อบ" (การซื้อขายน้ำมันนอกระบบโควตาปกติ) ที่ถูกปิดตัวลง ทำให้เหลือเพียงการขายตามโควตาของปั๊มที่เป็นคู่สัญญาหลักเท่านั้น
ผู้โพสต์ ยืนยันว่า "น้ำมันเรามีใช้จนตาย" เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน พร้อมแนะนำให้ประชาชนใจเย็นๆ และเติมน้ำมันตามความจำเป็นปกติ เพราะการแห่กันเติมเพื่อกักตุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนที่จำเป็นต้องใช้งานจริงๆ อีกทั้งยังเชื่อว่าเมื่อราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้น สถานการณ์ความวุ่นวายนี้จะเริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ