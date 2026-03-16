เปิดสาเหตุการตายวาฬบรูด้าแม่ลูกอ่อน ถูกของแข็งกระแทกทำกระบังลมฉีก-ลูกทะลักนอกมดลูก

เปิดผลชันสูตรซากวาฬบรูด้าสมุทรสาครสุดสลด พบเป็นแม่วาฬตายทั้งกลม สภาพร่างบอบช้ำหนักจากแรงกระแทกปริศนาจนกระบังลมฉีก ทำให้อวัยวะภายในทะลักเข้าช่องอกและลูกน้อยในครรภ์หลุดออกมา และส่งต่อโครงกระดูกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ทะเลหายาก
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 สมุทรสาคร ลงพื้นที่ชันสูตรซากวาฬที่สำรวจพบเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ณ ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร นั้น พบเป็นวาฬบรูด้า (Bryde's whale: Balaenoptera edeni) ไม่ทราบชื่อ เพศเมีย โตเต็มวัย ความยาว 11.5 เมตร สภาพซากเน่า ผิวหนังลอกหลุด สันนิษฐานว่าตายมาแล้วไม่เกิน 7 วัน ในเบื้องต้นไม่สามารถเปรียบเทียบอัตลักษณ์วาฬบรูด้าในฐานข้อมูลได้เนื่องจากไม่พบลักษณะพิเศษภายนอกที่สามารถระบุตัวตนได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อวาฬบรูด้าเพื่อส่งตรวจเปรียบเทียบด้านพันธุกรรมต่อไป
สัตวแพทย์ ศวทบ.ชันสูตรพบว่าวาฬมีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ชั้นไขมันใต้ผิวหนังหนา 5 เซนติเมตร ไม่พบบาดแผลภายนอก
- ระบบกล้ามเนื้อโครงร่างพบการช้ำคั่งเลือดของกล้ามเนื้อบริเวณข้างลำตัวด้านซ้ายส่วนท้อง พบเลือดคั่งในเยื่อหุ้มกระดูกสันหลังส่วนเอว ที่ 5-8 (L5-L8)
- ระบบทางเดินหายใจ บริเวณส่วนท้ายของปอดข้างซ้ายพบการคั่งเลือดในเนื้อเยื่อปอด หัวใจและหลอดเลือดมีโครงสร้างปกติ พบลิ่มเลือดนิ่มในหัวใจห้องขวา พบการฉีกขาดของกระบังลม มดลูกและบางส่วนของลำไส้ทะลักเข้าสู่ช่องอก
- พบลูกวาฬขนาด 117 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในระยะต้น-กลางในการตั้งท้อง ทะลักอยู่นอกมดลูก
- อวัยวะภายในอื่นๆ เช่น ตับ ไต เน่า และไม่พบความผิดปกติที่สังเกตเห็นได้
สรุป สาเหตุการตายเกิดจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกโดยตรงบริเวณช่องท้องด้านซ้าย ส่งผลให้ความดันในช่องท้องสูงเฉียบพลัน กระบังลมฉีกขาด และดันให้อวัยวะภายในบางส่วนไหลเข้าสู่ช่องอก ทำให้หายใจลำบาก เกิดภาวะช็อกจากการสูญเสียเลือดและเจ็บปวดอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในการจัดการฝังกลบซากดังกล่าว โดยโครงกระดูกของวาฬบรูด้าทั้งหมดอยู่ในระหว่างขั้นตอนการอนุรักษ์กระดูก เพื่อจัดแสดงภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนต่อไป
ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลช่วยกันเฝ้าระวัง ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วาฬบรูด้าซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของระบบนิเวศอ่าวไทย