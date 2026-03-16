พยาบาลเชียงรายฯ ประท้วงค้านเวร 12 ชม. หวั่นกระทบการรักษา-รพ.ยอมถอยให้ใช้ระบบเดิมตามสมัครใจ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์รวมตัวประท้วงค้านนโยบายเข้าเวร 12 ชั่วโมง ชี้ทำพยาบาลเหนื่อยล้าสะสม-กระทบประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย ล่าสุดรองผู้อำนวยการฯ รุดเจรจา ยอมถอยให้แต่ละวอร์ดตัดสินใจตามความสมัครใจ ย้ำหากไม่พร้อมกลับไปใช้ระบบ 8 ชั่วโมงได้ทันที
วันนี้ (16 มี.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมตัวประท้วงคัดค้านนโยบายการจัดเวรแบบ 12 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานทำให้เหนื่อยล้าสะสม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการรักษาผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้จริง และประเด็นในเรื่องผู้บริหารบังคับใช้ทันทีโดยไม่สอบถามความสมัครใจ และค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ต่อมา นพ.เปรมชัย ติรางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้เข้าเจรจาและชี้แจงข้อตกลง ดังนี้
1. ยืดหยุ่นตามความพร้อม - แผนกหรือวอร์ดใดยังไม่พร้อม สามารถกลับไปจัดเวรแบบ 8 ชั่วโมง ตามเดิมได้
2. เน้นความสมัครใจ - ยืนยันว่านโยบายนี้ไม่ใช่การบังคับ แต่เกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
สุดท้าย เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจน กลุ่มพยาบาลจึงแยกย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
