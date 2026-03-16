ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจัดพิธีรำลึก 38 ปีเหตุการณ์กั๊กหม่า สวดอุทิศแด่ 64 ชีวิตที่สูญเสีย

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจัดพิธีรำลึก 38 ปีเหตุปะทะเกาะกั๊กหม่า ทะเลจีนใต้ พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้ทหารเรือเวียดนาม 64 นายที่เสียชีวิต
ที่วัดสุนทรประดิษฐ์ (วัด Khánh An นิกาย An Nam)) อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี ชุมชนชาวเวียดนามโพ้นทะเลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจัดพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงทหารเรือเวียดนาม 64 นาย ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปะทะที่เกาะกั๊กหม่า หมู่เกาะสแปรตลีย์ ทะเลจีนใต้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 38 ปีของโศกนาฏกรรมที่ยังคงตรึงใจชาวเวียดนามทั่วโลก
งานรำลึกนี้มีการจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลัง โดยชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมพิธี ในปีนี้ นายดิงห์ ฮว่าง ลิงห์ กงสุลใหญ่เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น และนายเลือง ซวน ฮวา ประธานสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชุมชนร่วมจุดธูปเทียน วางพวงมาลา และสวดมนต์อุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเต็มไปด้วยความระลึกถึง
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2531 ได้เกิดเหตุปะทะทางทหารขึ้นบริเวณเกาะกั๊กหม่าในหมู่เกาะสแปรตลีย์ ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ทหารเรือเวียดนามเสียชีวิต 64 นาย หลายคนในจำนวนนั้นเป็นทหารหนุ่มที่ยังอายุน้อย ความสูญเสียครั้งนั้นทิ้งรอยแผลลึกไว้ในใจของครอบครัวและชุมชนชาวเวียดนามที่เคยประสบภัยสงครามมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับชุมชนชาวเวียดนามในไทย พิธีรำลึกนี้นอกจากเป็นการรำลึกถึงผู้สูญเสียแล้ว ยังเป็นการยืนยันว่า ไม่ต้องการเห็นโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก โดยการรำลึกมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การสืบทอดความทรงจำของคนรุ่นก่อนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่เดินหน้าควบคู่กับความเป็นไทยและชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว