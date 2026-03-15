สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เซ็น MOU อัพสกิล "กลุ่มเปราะบาง" ทั่วประเทศ สร้างอาชีพยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชน

โดย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานลงนาม และ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดร.ธิดารักษ์ สัจจพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

“ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช” ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเพื่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้มีโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ขอขอบคุณและเชิญชวนพี่น้องทุกท่านสมัครร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ และโครงการความร่วมมือครั้งนี้พร้อมขยายผลครอบคลุมทั้วประเทศ”

ด้าน “นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของประเทศให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจาก บาริสต้า ดอกไม้ประดิษฐ์ นวดแผนไทย และอื่นๆ เรามีการอบรมทั้งหมด 16 อาชีพ โดยเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพด้วยซึ่งสมารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับธนาคารออมสินเรื่องเงินทุนในบางส่วนสำหรับการประกอบอาชีพต่อไป”

โดยความร่วมมือกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในครั้งนี้ จะช่วยขยายโอกาสให้กลุ่มเปราะบางได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพอย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การมีงานทำและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสเดียวกัน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำ “โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่สตรี อายุระหว่าง 18 – 59 ปี ให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมั่นคง










