ประมวลภาพ : ชาวแพรกษาแห่เติมดีเซลแน่นปั๊ม หวั่นน้ำมันขาดตลาด บางสถานีเริ่มประกาศหมดถัง

บรรยากาศปั๊มน้ำมันย่านแพรกษา จ.สมุทรปราการ คึกคักผิดปกติ ประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเข้าคิวเติมน้ำมันจนแน่นสถานี ขณะที่บางปั๊มประกาศดีเซลหมดชั่วคราว สร้างความกังวลต่อผู้ใช้รถในพื้นที่
วันนี้ (15 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ว่า ประชาชนจำนวนมากต่างนำรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเข้าแถวรอเติมน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ จนเกิดภาพรถต่อคิวแน่นบริเวณหน้าปั๊มหลายแห่ง
จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ใช้รถส่วนใหญ่ต่างเร่งเข้ามาเติมน้ำมันดีเซลจนเต็มถัง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในตลาด โดยบางสถานีบริการมีรถเข้ามาใช้บริการต่อเนื่องจนเกิดการจราจรหนาแน่นบริเวณทางเข้าออก
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าปั๊มน้ำมันบางแห่งในพื้นที่แพรกษาเริ่มประกาศว่าน้ำมันดีเซลหมดชั่วคราว หลังจากมีประชาชนเข้ามาเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้ใช้รถบางส่วนต้องขับรถไปหาสถานีบริการอื่นเพื่อเติมน้ำมัน
ทั้งนี้ บรรยากาศดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยหลายคนเลือกเติมน้ำมันให้เต็มถังเพื่อสำรองการใช้งานในช่วงเวลานี้