รปภ.สุดช้ำ เก็บ “แอปเปิลวอตช์” ได้โพสต์ตามหาเจ้าของ สุดท้ายตำรวจมาถึงบ้าน พ้อทำดีเพื่ออะไร

โซเชียลฯ วิจารณ์สนั่น หลัง รปภ.รายหนึ่งเก็บ “แอปเปิลวอตช์” ได้และโพสต์ตามหาเจ้าของพร้อมทิ้งเบอร์โทร.ไว้ แต่กลับมีตำรวจมาหาถึงบ้านก่อนเจ้าของจะมารับคืนภายหลัง ทำเจ้าตัวท้อใจ ตั้งคำถามการทำความดีในสังคม
วันนี้ (15 มี.ค.) เพจ "เจ๊ม้อย V+" ได้โพสต์เรื่องราวที่กำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเก็บ “แอปเปิลวอตช์” ได้บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ก่อนจะพยายามตามหาเจ้าของ
เจ้าของโพสต์ระบุว่า หลังจากเก็บ “แอปเปิลวอตช์” ได้ เขาได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียเพื่อประกาศตามหาเจ้าของ พร้อมทั้งทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อกลับหากใครเป็นเจ้าของตัวจริง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปพักหนึ่งกลับไม่มีใครติดต่อมา กระทั่งเหตุการณ์พลิกผัน เมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาที่บ้านของเขา ทำให้ครอบครัวเกิดความตกใจ โดยเฉพาะพ่อของเขาที่ตั้งคำถามว่า “ทำความดีเพื่ออะไร”
เจ้าของโพสต์เล่าว่า เขารอการติดต่อจากเจ้าของนาฬิกาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงบ่าย แต่ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ใดๆ ก่อนที่เรื่องจะบานปลายถึงขั้นมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ในเวลาต่อมาเจ้าของ “แอปเปิลวอตช์” จะมารับคืนไปแล้วก็ตาม
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าตัวรู้สึกเสียความรู้สึกอย่างมาก โดยระบุว่าตนเคยช่วยเก็บของและส่งคืนเจ้าของมาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ทำให้รู้สึกท้อใจ พร้อมทิ้งท้ายว่าต่อไปอาจไม่อยากเก็บของที่คนอื่นทำหายอีก เพราะไม่เห็นผลดีจากการทำความดีดังกล่าว
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางส่วนให้กำลังใจผู้โพสต์ ขณะที่บางส่วนตั้งคำถามถึงการสื่อสารของเจ้าของทรัพย์สินว่าควรติดต่อรับคืนโดยตรงก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในลักษณะนี้