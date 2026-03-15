หมอวรงค์ชงยกเลิก อาหารกลางวัน สส.ฟรี ชี้เงินเดือนกว่าแสนแต่ผลาญภาษีประชาชน

สส.พรรคไทยภักดี เสนอยกเลิกอาหารกลางวัน สส. ฟรี ชี้มีเงินเดือนกว่า 1 แสน ทำไมต้องเอาภาษีประชาชนไปเลี้ยง ควรซื้อกินเอง พร้อมเสนอลดผู้ช่วย สส. จาก 8 คนเหลือ 3 คน และลดกองทุนบำนาญ สส. เพราะกินภาษีประชาชน
วันนี้ (15 มี.ค. 2569) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เสนอแนวทางการทำงานของ สส. ในวาระเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า วันนี้เป็นการเริ่มต้นทำงานร่วมกัน ประชาชนไม่สบายใจ เพราะ สส.ทุกคนมีเงินเดือนกิน 113,560 บาท ทำไมต้องเอาภาษีประชาชนไปเลี้ยงอาหารกลางวัน สส. ทำไม สส. ไม่ซื้อหากินเอง ตนไปสืบข้อมูลของสภาประเทศต่างๆ ปรากฎว่าหลายประเทศ สส. ต้องซื้ออาหารกินเอง จึงขอฝากไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะเป็นภาพลักษณ์ สส. ถ้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง เชื่อว่าประชาชนจะยอมรับมากขึ้น
ประเด็นที่สอง วันนี้มีผู้ช่วย สส. 8 คน ไปดูหลายประเทศจะมีผู้ช่วย สส. เพียงแค่ 1-2 คน หรือ 3 คน ประชาชนมองว่าสภาฯ ใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยมากเกินไป และยังทราบว่ามีการเพิ่มเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 18,000 บาท ถ้าลดผู้ช่วย สส. เหลือ 3 คน จะประหยัดงบประมาณปีละ 540 ล้านบาท และประเด็นที่สาม กองทุนบำนาญ สส. ฝากประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่และประธานรัฐสภาได้พิจารณา เพราะกินภาษีประชาชน
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ระหว่างที่ นพ.วรงค์ อภิปราย มี สส. กล่าวประท้วงถึงประธานในที่ประชุมเป็นระยะ จากนั้นนายไพโรจน์ โล่สุนทร ประธานในที่ประชุมสภาฯ ระบุว่า นพ.วรงค์ ควรสำเสนอเรื่องเหล่านี้เมื่อสภาเปิด ให้กรรมาธิการแต่ละคณะประชุมเพื่อหาทางออก ไม่ใช่มาพูดในวาระเลือกประธานสภาฯ