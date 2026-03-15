เปิดด่านสุไหงโก-ลกตี 5 ชายแดนไทย-มาเลเซีย นราธิวาสไฟเขียวพร้อมกัน 3 แห่ง

ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กลับมาเปิดตั้งแต่ตี 5 ตามเวลาประเทศไทย เหมือนก่อนสถานการณ์โควิด-19 รองผู้ว่าฯ นราธิวาสเปิดประตูด่านให้สัญจร พร้อมกับด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวชายแดน
วันนี้ (15 มี.ค.) เป็นวันแรกที่ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กลับมาเปิดตั้งแต่เวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเวลาเปิดด่านก่อนสถานการณ์โควิด-19 จากที่ก่อนหน้านี้เปิดด่านเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย หรือ 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งภาคเอกชนเห็นว่ายังไม่สอดรับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการทำธุรกิจข้ามแดน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เป็นกำลังซื้อหลักของพื้นที่
โดยตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป ด่านสุไหงโก-ลก ตรงข้ามด่านรันเตาปันยัง อำเภอปาซีร์มัซ รัฐกลันตัน เปิดเวลา 05.00-21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับเวลา 06.00-22.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย
ด่านตากใบ ตรงข้ามด่านเปิงกาลันกูโบร์ อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน เปิดเวลา 05.00-18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับเวลา 06.00-19.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย
ส่วนด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง ตรงข้ามด่านบูกิตบุหงา อำเภอเจรี่ รัฐกลันตัน เปิดเวลา 05.00-18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับเวลา 06.00-19.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชาคริต สุรณัฐกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะร่วมกันเปิดประตูรั้วด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก หลังปรับเวลาเปิดให้บริการเป็น 05.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาก่อนสถานการณ์โควิด-19 และเป็นไปตามความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับแรงงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ต้องเดินทางข้ามแดนไปทำงานหรือศึกษาในประเทศมาเลเซีย ให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งประสานผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ประสานไปยังรัฐบาลมาเลเซีย เรื่องขอให้พิจารณาปรับเวลาเปิดด่านพรมแดนที่เชื่อมต่อกับจังหวัดนราธิวาสให้กลับมาเปิดในเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย หรือ 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นเวลาเดิมก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น
ล่าสุด รัฐบาลมาเลเซีย โดยกระทรวงมหาดไทยของประเทศมาเลเซียได้ตอบรับแนวทางตามข้อเสนอดังกล่าว และเห็นชอบให้เปิดด่านรันเตาปันยัง ด่านเปิงกาลันกูโบร์ และด่านบูกิตบุหงา ในเวลา 06.00 น. ตามเวลามาเลเซีย หรือตรงกับเวลา 05.00 น. ของประเทศไทย โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลมาเลเซียได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวที่ตนได้เสนอไป ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือในระดับรัฐต่อรัฐที่แน่นแฟ้น พร้อมกันนี้ เชื่อมั่นว่าการปรับเวลาเปิดด่านให้เร็วขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้า การขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนไทยที่เดินทางข้ามแดนไปศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย
การขยายเวลาเปิดด่านในช่วงเช้าเป็นเพียงเฟสแรกของการผลักดันเท่านั้น เพราะเป้าหมายต่อไปของจังหวัดนราธิวาส คือการเดินหน้า เฟส 2 ผลักดันให้ ด่านสุไหงโก-ลก ขยายเวลาปิดถึง 23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ปริมาณยานพาหนะเข้า-ออกด่าน มูลค่าการค้า และตัวเลขนำเข้า-ส่งออกชายแดน มาเป็นฐานประกอบการพิจารณา ที่จังหวัดนราธิวาสได้นำส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าที่ประชุมร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีในระดับนโยบาย ก่อนจะประสานไปยังรัฐบาลมาเลเซียตามกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป
หากสามารถขยายเวลาปิดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง เป็นเวลา 23.00 น.ได้สำเร็จ จะช่วยให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมีเวลาเดินทาง ท่องเที่ยว และใช้จ่ายในพื้นที่ได้นานขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจบริการ ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนราธิวาสในระยะยาว
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับด่านรันเตาปันยัง เป็นประตูสู่ประเทศมาเลเซียที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ไปยังรัฐกลันตัน รัฐตรังกานู และรัฐปะหัง ซึ่งเป็นรัฐฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซีย ที่ผ่านมาประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิยมข้ามไปยังเมืองโกตาบารู เพื่อท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อของ โดยมีรถแท็กซี่ให้บริการไปยังเมืองโกตาบารูในราคาเริ่มต้นประมาณ 400 บาท (50 ริงกิต) และมีรถโดยสารสาย D32 โกตาบารู-รันเตาปันยัง ให้บริการในราคา 4.70 ริงกิต รถออกจากท่ารถเขตปลอดภาษีรันเตาปันยัง ผ่านหน้าด่านด่านรันเตาปันยัง เที่ยวแรก 06.45 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย (หรือ 05.45 น. ตามเวลาประเทศไทย) เที่ยวสุดท้าย 18.45 น. ตามเวลามาเลเซีย (หรือ 17.45 น. ตามเวลาประเทศไทย)
เวลารถออก สาย D32 โกตาบารู-รันเตาปันยัง (เวลามาเลเซีย) 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 และ 18.45 น.
นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานสุลต่านอิสมาอิล เปตรา โกตาบารู (KBR) ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซียประมาณ 50 กิโลเมตร มีเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 122 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ท่าอากาศยานสุบัง 40 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รวมทั้งไปปีนัง กูชิง โกตากินาบาลู ยะโฮร์บาห์รู และสิงคโปร์ ส่วนรถทัวร์ไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ จอดที่สถานีขนส่งรันเตาปันยัง ใกล้กับสถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ห่างจากด่านรันเตาปันยังประมาณ 300 เมตร มีรถโดยสารให้บริการหลายบริษัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
อนึ่ง การเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ MDAC ก่อนเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ถือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน