“ทรัมป์” หาพวก อ้างหลายประเทศเตรียมส่งเรือรบร่วมปฏิบัติการกับสหรัฐ เปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซ

“ทรัมป์” อ้างหลายประเทศจะส่งเรือรบเข้าร่วมปฏิบัติการกับสหรัฐฯ เพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ อ้างแม้อิหร่านจะถูกทำลายขีดความสามารถทางทหารแล้ว 100% แต่ยังมีโดรน-ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ได้ หวังว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบ เช่น จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อังกฤษ จะส่งเรือรบเข้ามา
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อเวลา 21.04 น.ของวันที่ 14 มี.ค.ว่า “หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความพยายามของอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์มุซ จะส่งเรือรบมาปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ช่องแคบยังคงเปิดและปลอดภัย”
นายทรัมป์ อ้างว่า แม้สหรัฐฯ ได้ทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านไป 100% แล้ว แต่ก็ยังสามารถส่งโดรนไปวางทุ่นระเบิด หรือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ได้ เพราะฉะนั้นจึงหวังว่าประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจะส่งเรือเข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้ช่องแคบฮอร์มุซไม่มีภัยคุกคาม
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่ามีประเทศใดตกลงเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว โดยทรัมป์ระบุเพิ่มเติมว่า “หวังว่า จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ” จะส่งเรือรบมายังภูมิภาคนี้
รายละเอียดข้อความใน Truth Social ของโดนัลด์ ทรัมป์
“หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความพยายามของอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์มุซ จะส่งเรือรบเข้ามา ร่วมกับสหรัฐอเมริกา เพื่อรักษาให้ช่องแคบดังกล่าวเปิดใช้งานและมีความปลอดภัย
เราได้ทำลายขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านไปแล้ว 100% แต่สำหรับพวกเขาแล้วก็ยังทำได้ง่ายที่จะส่งโดรนหนึ่งหรือสองลำ วางทุ่นระเบิด หรือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปยังจุดใดจุดหนึ่งตามแนว หรือภายใน เส้นทางน้ำแห่งนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้อย่างยับเยินเพียงใดก็ตาม
หวังว่าประเทศอย่าง จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดที่ถูกสร้างขึ้นนี้ จะส่งเรือเข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้ช่องแคบฮอร์มุซไม่เป็นภัยคุกคามจากประเทศที่ถูกทำลายโครงสร้างอำนาจลงอย่างสิ้นเชิงอีกต่อไป
ในระหว่างนี้ สหรัฐอเมริกาจะทิ้งระเบิดอย่างหนักตามแนวชายฝั่ง และยิงเรือของอิหร่านให้จมลงอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม เราจะทำให้ ช่องแคบฮอร์มุซเปิดใช้งาน ปลอดภัย และเป็นเสรี ในเร็ว ๆ นี้
ประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์”
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านได้หยุดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่อระบบพลังงานโลก และสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลสหรัฐในการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมา
ก่อนหน้านี้ ภายหลังการประชุมของ Group of Seven เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง ระบุว่า ฝรั่งเศสสนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งกองกำลังเรือรบหลายชาติ เพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่ชี้ว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประสานงานและการจัดระบบ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์
ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักร นายจอห์น ฮีลีย์ กล่าวว่า การหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังอยู่ในระยะเริ่มต้น พร้อมเน้นย้ำว่าควรให้ความสำคัญกับการลดความตึงเครียดในภูมิภาคเป็นลำดับแรก