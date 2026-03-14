“ฮามาส” หนุนอิหร่านตอบโต้สหรัฐ–อิสราเอล แต่ขอให้เลี่ยงโจมตีเพื่อนบ้านอ่าวอาหรับ

ฮามาส ออกแถลงการณ์ ชี้อิหร่านพันธมิตรสำคัญของกลุ่ม มีสิทธิตอบโต้สหรัฐฯ-อิสราเอล แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับ ชี้แต่ละประเทศควรรักษาความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
ฮามาส กลุ่มติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์ ออกแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.ระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐ–อิสราเอลกับอิหร่านด้วย ความกังวลอย่างยิ่ง พร้อมย้ำการประณามอย่างรุนแรงต่อการรุกรานของอเมริกัน–ไซออนิสต์ ซึ่งอาจคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและของโลก
อย่างไรก็ตาม ฮามาสย้ำว่าอิหร่านมีสิทธิในการตอบโต้ดังกล่าว แต่ควรหลีกเลี่ยงการโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคร่วมมือกันเพื่อยุติความรุนแรง และรักษาความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างกัน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่อิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในประเทศแถบอ่าวอาหรับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดิอารเบียรายงานว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศเหนือดินแดนของตนได้เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน ขณะที่บาห์เรน ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เข้าหาที่หลบภัย หลังมีการยิงโจมตีจากอิหร่านระลอกใหม่
ทั้งนี้ อิหร่านถือเป็นผู้สนับสนุนสำคัญของฮามาสมานานหลายทศวรรษ โดยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและเทคโนโลยี เนื่องจากมองว่ากลุ่มที่ตั้งฐานอยู่ในฉนวนกาซาเป็นส่วนสำคัญในความขัดแย้งระดับภูมิภาคกับอิสราเอล