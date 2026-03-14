อุทาหรณ์ทาสแมว! เจ้าของสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำแมวปอดอักเสบขั้นรุนแรง ผลเอ็กซ์เรย์ฝ้าขาวเต็มอก

เผยเคสแมวป่วยปอดอักเสบเรื้อรังจากการดมควันบุหรี่ไฟฟ้า ด้านเจ้าของเผย น้องไม่มีอาการป่วยชัดเจนนอกจากไอเล็กน้อย แต่ตรวจสุขภาพเจอจุดขาวในปอดเพียบ หมอชี้เป็นภัยเงียบจากสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. เฟซบุ๊ก “Marina Memories" ได้ออกมาโพสต์เผยเคสแมวเป็นปอดอักเสบเนื่องจากเจ้าของสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยระบุข้อความว่า “แมวของลูกค้า "เป็นปอดอักเสบ" เพราะเจ้าของแมว ดูดพอต
( แมวจากฟาร์ม.... )
เจ้าของแมวเลี้ยงแมวเป็นอย่างดีทุกอย่าง มีเนื้อ มีหนัง มีความสุข มีอาหารดี ๆ กิน ไปเที่ยวต่างจังหวัด แบบลูกคุณหนูทุกอย่าง
จนวันนึงถึงคราวตรวจสุขภาพประจำปี เอ็กซ์เรย์แล้วพบปอดอักเสบแบบเข้าขั้นเยอะ ถึงเยอะมากเลยล่ะ
จากภาพจะมีบริเวณที่เป็นฝ้าขาว ด้านซ้ายของรูป ใต้กระดูก *คุณหมอจะอ่านภาพและชี้จุดให้
ตอนนี้ยังรอผลเลือด และวิธีการรักษาจากคุณหมอในขั้นต่อไปอยู่
จุดสังเกตเบื้องต้น
- แมวมีอาการไอบ้าง ไม่ได้มากจนเห็นว่าป่วย
- แมวติดเจ้าของ หรือ ติดพอตกันแน่ เวลาสูบทีไร ก็เดินมานั่งข้าง ๆ นอนข้าง ๆ ทุกที
จุดที่น่าสงสัย
แมวจะติดพอตเหมือนคนมั้ยนะ
แมวจะรู้สึกยังไงตอนดม และ จนถึงตอนป่วยตอนนี้
เพื่อน ๆ พาแมวไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะ
มันอยู่ข้างใน พวกเราไม่รู้
และสูบบุหรี่ / พอต นอกพื้นที่เลี้ยงแมวนะคะ
คนเลี้ยงแมวรักแมว แต่บางครั้ง พฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ คนในบ้าน คนเลี้ยงแมวดูแลได้ไม่ครบทั้งหมด และ ด้วยความไม่รู้
ทุกการเลี้ยงแมวมีปัญหาในแต่ละบ้านแตกต่างกัน
เมื่อเจอปัญหาก็หาทางแก้กันไป ที่ทำให้สบายใจทั้งสองฝ่าย ฝ่ายแมว และ ฝ่ายคน
ถ้ามีแมวเยอะ ลองสุ่มหยิบตัวที่อายุเยอะ ความเสี่ยงเยอะ 1-2 ตัวดูก่อน จากนั้นรอฟังผล และ ตัดสินใจอีกที บางโรคติดต่อ บางโรคไม่ติดต่อ"