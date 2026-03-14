อิหร่านไฟเขียวเรือบรรทุก LPG ของอินเดีย 2 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่า เรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของอินเดียจำนวน 2 ลำ ได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเช้าวันเสาร์ และกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศอินเดีย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจาก โมฮัมหมัด ฟาธาลี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำอินเดีย ให้สัมภาษณ์กับ India Today ว่า อิหร่านได้อนุญาตให้เรือของอินเดียเดินทางผ่านเส้นทางน้ำดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ยืนยันว่ามีเรือจำนวนกี่ลำที่ได้รับอนุญาต
อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าก๊าซ LPG รายใหญ่ของโลก โดยประชาชนใช้ก๊าซชนิดนี้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่การหุงต้มไปจนถึงการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะจำนวนมาก ทั้งนี้ อินเดียนำเข้าก๊าซ LPG ราว 85% ของความต้องการใช้ภายในประเทศ รวมถึงนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ประมาณ 50% จากภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน Kpler ส่งผลให้การหยุดชะงักของอุปทานในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดสงครามในอิหร่าน ได้ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนักในหลายพื้นที่ของอินเดียแล้ว
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย กับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน ผู้นำอินเดียได้ย้ำว่า “การขนส่งสินค้าและพลังงานที่ไม่ถูกขัดขวาง” ยังคงเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของอินเดีย