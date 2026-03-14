ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีพระราชดำรัสให้สมาชิกรัฐสภายึดความถูกต้อง มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2569 พร้อม พระราชทานพระราชดำรัส ผู้จะปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติแทนประชาชนทั้งประเทศ ยึดถือความถูกต้อง และประโยชน์สุขของประชาชน เป็นเป้าหมายสูงสุด
วันนี้ 14 มีนาคม 2569 เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาถือเป็นพิธีการที่สำคัญของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ เสมือนเป็นการประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่า จะมีคณะบุคคลเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารปกครองประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะประมุขของประเทศ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน และพระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา ก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจะเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนน้อมใส่เกล้าใสกระหม่อมและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ เป็นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาและทรงเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกได้ประชุมเป็นครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี และอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร