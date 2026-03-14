วิกฤตพลังงานโลกจ่อคิว! "กอบศักดิ์" เตือนราคาน้ำมันระอุ หลังสหรัฐฯ เปิดฉากถล่มเกาะยุทธศาสตร์ส่งออกน้ำมันอิหร่าน

"โดนัลด์ ทรัมป์" สั่งปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง มุ่งเป้า 'เกาะคาร์ก' หัวใจการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน แม้รอบนี้จะเว้นโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันไว้เพื่อ "มนุษยธรรม" แต่ทรัมป์ลั่นวาจาชัดเจน: "ถ้ายังขวางทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ เตรียมตัวเจอของจริง" ด้านกูรูเศรษฐกิจ 'ดร.กอบศักดิ์' เตือนภัยระดับ Code RED! จับตาราคาน้ำมันสัปดาห์หน้าส่อแววพุ่งกระฉูดรับวิกฤตพลังงานโลก
จากกรณี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุว่า กองบัญชาการกลางของสหรัฐได้ดำเนินการตามคำสั่งของเขา โจมตีทางอากาศครั้งใหญ่บนเกาะคาร์ก ของอิหร่าน ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นหนึ่งในการทิ้งระเบิดที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง และสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารทั้งหมดบนเกาะได้
ทั้งนี้ เกาะคาร์ก (Kharg Island) ตั้งอยู่นอกชายฝั่งอิหร่าน มีความยาวประมาณ 5 ไมล์ และถือเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งออกน้ำมันดิบของประเทศ โดยรองรับการส่งออกประมาณ 90% ของอิหร่าน และก่อนหน้านี้ในช่วงสองสัปดาห์แรกของสงคราม เกาะดังกล่าวแทบไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (14 มี.ค.) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ชี้ เกาะ Kharg คือจุดยุทธศาสตร์ที่หากถูกทำลาย จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลกอย่างรุนแรง ตลาดน้ำมันในสัปดาห์หน้าอาจเผชิญกับความผันผวนสูง (Volatility) และเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตพลังงานหากสถานการณ์บานปลาย ทั้งนี้ ดร.กอบศักดิ์ ได้นะบุข้อความว่า
"ถล่มหัวใจเศรษฐกิจของอิหร่าน !!!
Kharg Island
เกาะที่เป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันกว่า 90% ของอิหร่าน ถ้าถูกทำลาย รายได้น้ำมันเกือบทั้งหมดของอิหร่านจะหายไป
สำหรับรอบนี้ เป้าหมายทางการทหารทั้งหมด และขู่ว่า ถ้าอิหร่านยังโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบ Hormuz รอบหน้า จะเป็นโครงสร้างส่งออกน้ำมันทั้งหมดบนเกาะดังกล่าว !!!
Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island. Our Weapons are the most powerful and sophisticated that the World has ever known but, for reasons of decency, I have chosen NOT to wipe out the Oil Infrastructure on the Island. However, should Iran, or anyone else, do anything to interfere with the Free and Safe Passage of Ships through the Strait of Hormuz, I will immediately reconsider this decision.
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา ตามคำสั่งของผม United States Central Command ได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลาง และได้ทำลายเป้าหมายทางทหารทั้งหมดอย่างราบคาบบน Kharg Island ซึ่งถือเป็น “หัวใจเศรษฐกิจ” ของอิหร่าน อาวุธของเราคืออาวุธที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา แต่ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมและความเหมาะสม ผมจึงเลือกที่จะไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันบนเกาะแห่งนี้
อย่างไรก็ตาม หากอิหร่าน หรือใครก็ตาม กระทำการใด ๆ เพื่อขัดขวางการเดินเรือที่ ”เสรีและปลอดภัย“ ผ่านช่องแคบ Strait of Hormuz ผมจะทบทวนการตัดสินใจนี้ทันที มาติดตามว่า ภายใต้คำขู่ และ ปืนที่จ่อยิง เรือจะผ่านได้หรือไม่ ทั้งหมดจะมีนัยยะต่อราคาน้ำมันเมื่อตลาดเปิดในสัปดาห์หน้า และถ้าถล่มจริงๆ วิกฤตพลังงานโลกก็คงมาถามหาต่อไป "