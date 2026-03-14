"30 หรือ 300 ก็ภูมิใจ! อาจารย์หมอศิริราช เปิดใจหลังผลจัดอันดับรพ. ลั่นเป็น 'ที่พึ่งสุดท้าย' สำคัญกว่าตัวเลข

ท่ามกลางการจัดอันดับโรงพยาบาลระดับโลกที่วัดผลจากความพึงพอใจและเทคโนโลยี แต่ยังมี 'ค่าพลัง' หนึ่งที่เครื่องมือวัดไม่ได้ นั่นคือความทุ่มเทเพื่อเคสที่ยากที่สุด รศ. นพ. ชัยเจริญ ตันธเนศ รองศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แบ่งปันเรื่องราวสุดประทับใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของการรักษาคือการ 'ไม่ปฏิเสธ' และ 'ความเป็นห่วง' ที่มีต่อผู้ป่วย ซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขอันดับใดๆ
จากกรณี เพจ Ranking ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2569 ซึ่งจัดทำโดยนิตยสารข่าว Newsweek นิตยสารข่าวชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้นำในการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีสุดในโลก ร่วมกับบริษัท Statista บริษัทระดับโลกด้านการสำรวจวิจัยข้อมูลและรวบรวมสถิติจากประเทศเยอรมันได้ประเมินจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีสุดในแต่ละประเทศ ผ่านแบบสำรวจออนไลน์จากผู้ชำนาญการทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาล ส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์กว่า 85,000 คน ใน 30 ประเทศทั่วโลก
เพื่อสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาในด้านมาตรฐานและคุณภาพของการรักษาพยาบาล เช่น ข้อมูลคุณภาพการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง ความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพนานาชาติต่าง ๆ และผลประเมินจากผลลัพธ์ของการรักษาในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากผู้ป่วย PROMs Survey (Patient Reported Outcome Measures) ผลปรากฎว่า โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้อันดับที่ 1โดยอันดับที่ 2 คือ สมิติเวชสุขุมวิท 3.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 4.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 5.กรุงเทพ 6.เมดพาร์ค 7.รามาธิบดี 8.กรุงเทพคริสเตียน 9.ธนบุรี 10.รามคำแหง 11.พระราม9 12.ยันฮี 13.กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล 14.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 15.ราชวิถี 16.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 17.พญาไท 2 18.พญาไท 1 19.มหาราชนครเชียงใหม่ 20.กรุงเทพเชียงใหม่
21.วชิรพยาบาล 22.พญาไท 3 23.มิชชั่น 24.บีเอ็นเอช 25.เวชธานี 26.ซีจีเอช พหลโยธิน 27.สงขลานครินทร์ 28.ปิยะเวท
29.ศรีนครินทร์ 30.ศิริราช
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 มี.ค. รศ. นพ. ชัยเจริญ ตันธเนศ รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว Chaicharoen Tantanate ชี้ อันดับโรงพยาบาลไม่สำคัญเท่าการเป็นที่พึ่งสุดท้าย พร้อมเผย ความภูมิใจในการทำงานที่ศิริราชไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขการจัดอันดับ แต่อยู่ที่การยอมรับดูแลผู้ป่วยเคสยากที่ถูกปฏิเสธจากที่อื่น และความมุ่งมั่นของบุคลากรที่ยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นที่ตั้งเหนือสิ่งอื่นใด ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เมื่อกี้สอนน้องแพทย์ประจำบ้าน น้องเองก็เห็นที่เขาจัดอันดับโรงพยาบาล เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าล่าสุดที่เจอคือ ผู้ป่วยดื้อต่อการรักษาทุกอย่าง ที่อื่นไม่รับ สุดท้ายก็มาศิริราช และแน่นอนว่าเราก็ไม่ปฏิเสธ
เดือนก่อนที่ผมให้คำปรึกษาน้องแพทย์ประจำบ้านอีกคน นั่นก็เป็นเคสซับซ้อน น้องเล่าว่าผู้ป่วยขอกลับไปรักษาใกล้บ้าน แต่น้องยืนยันว่าเป็นห่วงผู้ป่วย อยากให้มารักษาที่ศิริราชเพราะกลัวอันตราย
พอคิดไปคิดมา ผมว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะครับ จะอันดับที่ 30 หรืออันดับที่ 300 ผมก็ภูมิใจที่อยู่ที่นี่ครับ"