หลอนจริง สนุกจริง! “Ghost Board กล่องผีสุ่มวิญญาณ” คนดูยกให้เป็นหนังผีที่ต้องดูของปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางกระแสความนิยมของภาพยนตร์สยองขวัญไทยในช่วงเวลานี้ “Ghost Board กล่องผีสุ่มวิญญาณ” กลายเป็นอีกหนึ่งหนังผีที่กำลังถูกพูดถึงในหมู่คอหนังสายหลอน ด้วยบรรยากาศความน่ากลัวและผีที่โผล่มาไม่ซ้ำหน้า ทำให้หลายเสียงยกให้เป็นภาพยนตร์ผีไทยที่ไม่ควรพลาดในโรงภาพยนตร์

เรื่องราวเริ่มต้นจาก กลุ่มวัยรุ่นที่บังเอิญพบกล่องปริศนาลึกลับ และทันทีที่มันถูกเปิดออก เหตุการณ์เหนือธรรมชาติก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิญญาณที่ถูกสุ่มปรากฏตัวออกมาทีละตน โดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องเผชิญหน้ากับผีแบบใด จากจุดนั้นเป็นต้นมา ตัวละครในเรื่องต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณที่ปรากฏตัวไม่ซ้ำกัน เหตุการณ์สยองที่ค่อย ๆ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกการปรากฏตัวของผีคือความระทึกครั้งใหม่ที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียด และตัวละครต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดจากคืนอันน่าสะพรึงกลัวนี้ให้ได้ ก่อนแสงแรกของย่ำรุ่งจะมาถึง

ความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่การหยิบ ตำนานผีไทยหลายรูปแบบ มานำเสนอใหม่ให้มีความน่ากลัวมากขึ้น ผู้ชมจะได้พบกับ กองกอย ผีป่าที่มีเอกลักษณ์คือการกระโดดเคลื่อนไหวด้วย ขาเดียว ที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวดูชวนขนลุกทุกครั้งที่มันปรากฏตัว

อีกหนึ่งผีที่หลายคนคุ้นชื่อคือ ตานี ซึ่งในความเชื่อทั่วไปมักถูกจินตนาการว่าเป็นหญิงสาวงดงามกลางดงกล้วย แต่ในเรื่องนี้ภาพลักษณ์นั้นกลับถูกพลิกมุมมองใหม่ เพราะแท้จริงแล้วเธอคือ หญิงชราลึกลับ ที่ซ่อนความน่ากลัวไว้เบื้องหลัง และกลายเป็นหนึ่งในตัวร้ายสำคัญของเรื่อง

นอกจากนี้ยังมี ผีตะเคียน วิญญาณแห่งต้นไม้ใหญ่ที่ผู้คนเชื่อว่ามีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้ชมจะได้เห็นการตีความใหม่ของผีตะเคียนในลักษณะที่ทั้งยิ่งใหญ่และน่าสะพรึง ราวกับ นางพญาแห่งป่า ที่มีรากไม้พันเกี่ยวและเถาวัลย์เลื้อยรัด สร้างภาพจำที่ทั้งทรงพลังและน่ากลัว

ส่วน กระหัง ผีที่หลายคนรู้จักกันดีว่า “บินได้” ก็ถูกนำเสนอในมุมที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันบินอย่างไร เมื่อกระหังใช้ กระด้ง เป็นดั่งปีกในการกระพือขึ้นสู่ท้องฟ้า กลายเป็นอีกหนึ่งภาพหลอนที่ติดตาผู้ชม

และอีกหนึ่งผีที่สร้างความสะพรึงไม่แพ้กันคือ ผีหัวขาด วิญญาณไร้ศีรษะที่หลายคนคุ้นเคย แต่ในเรื่องนี้มันไม่ได้เพียงเดินไปมาในความมืด เพราะมันต้องใช้ หัวของผู้อื่นเป็นดั่งเครื่องนำทาง เพื่อพาร่างของมันเคลื่อนไปข้างหน้า กลายเป็นภาพที่ทั้งแปลกประหลาดและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน

เสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่การสร้างบรรยากาศความหลอนที่ทำให้ผู้ชมต้องลุ้นไปกับตัวละครทุกช่วงเวลา ขณะเดียวกันการเผชิญหน้ากับผีที่ปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องก็ทำให้หลายฉากในเรื่องสามารถสร้างความตกใจและความหวาดกลัวได้อย่างเต็มที่

หลังจากภาพยนตร์ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ หลายเสียงชื่นชมว่าเป็นหนังผีไทยที่ทั้ง หลอน ลุ้น และสร้างบรรยากาศความกลัวได้ตลอดทั้งเรื่อง จนถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญไทยที่คอหนังผีไม่ควรพลาด และบางที หลังจากดูจบ ผู้ชมอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่า หากมีกล่องปริศนาแบบนี้อยู่ตรงหน้า… เราจะกล้าเปิดมันออกหรือไม่

"Ghost Board กล่องผีสุ่มวิญญาณ" วันนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ





















