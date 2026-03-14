ไทยทำได้! รพ.ราชวิถี ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเนื้องอกตับอ่อนในเด็ก 12 ปี อายุน้อยสุดในไทย แผลเล็ก-ฟื้นตัวไว

โรงพยาบาลราชวิถีโชว์ศักยภาพเหนือชั้น ประสบความสำเร็จในการใช้ "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด" กำจัดเนื้องอกตับอ่อนในเด็กหญิงวัยเพียง 12 ปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดในประเทศที่รับการผ่าตัดสุดซับซ้อนนี้ ชูจุดเด่นแม่นยำสูง แผลเล็ก ฟื้นตัวไว
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. เพจ “โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์” เผยถึงศักยภาพด้านศัลยกรรมขั้นสูง ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาเนื้องอกตับอ่อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-assisted Whipple Procedure) ในผู้ป่วยเด็กหญิงอายุเพียง 12 ปี ซึ่งมีเนื้องอกขนาดใหญ่และพื้นที่ในช่องท้องจำกัด ชูข้อดีแผลเล็ก ฟื้นตัวไว ถือเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการผ่าตัดตับอ่อนด้วยนวัตกรรมนี้
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด 5 นโยบายหลัก เพื่อยกระดับระบบสุขภาพ หนึ่งในนโยบายดังกล่าวได้แก่ “เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ ของประเทศด้วยการแพทย์มูลค่าสูง” เป็นการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมารักษาผู้ป่วย เป็นหนึ่งในแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงการรักษาขั้นสูง
ที่มีความแม่นยำและได้ประสิทธิภาพในการรักษาที่มากกว่าการผ่าตัดรูปแบบเดิม โดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาเนื้องอกตับอ่อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-assisted Whipple Procedure) ในผู้ป่วยเด็กหญิงอายุเพียง 12 ปี นับเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยที่ได้รับการผ่าตัดตับอ่อนด้วยนวัตกรรมนี้ ตามนโยบายกรมการแพทย์ ทำให้การแพทย์ไทยก้าวหน้า พัฒนาสู่ภูมิภาค ตอบสนอง Health need และสร้าง impact สูงสุด: I+DMS” เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูง
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลราชวิถีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา สำหรับการผ่าตัดตับอ่อนและลำไส้เล็กส่วนต้น หรือที่วงการแพทย์เรียกว่า Whipple Procedure นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในการผ่าตัดที่ซับซ้อนและมีความยากที่สุดในช่องท้อง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดศูนย์รวมของอวัยวะสำคัญ ทั้งตับอ่อน ท่อน้ำดี ลำไส้ และเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอวัยวะในช่องท้อง การผ่าตัดจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญระดับสูงของศัลยแพทย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข้ามาใช้ จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลราชวิถีให้ทัดเทียมระดับสากล
นายแพทย์ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรัตนขจร ศัลยแพทย์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี โรงพยาบาลราชวิถี ผู้ทำการผ่าตัดในครั้งนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจวินิจฉัยพบเนื้องอกชนิด Solid Pseudopapillary Epithelial Neoplasm (SPEN) บริเวณคอตับอ่อน (Neck of pancreas) ซึ่งมีความท้าทาย และความยากของการผ่าตัดในผู้ป่วยรายนี้ คือ เนื้องอกมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ประกอบกับผู้ป่วยยังมีอายุน้อยและมีสรีระร่างกายที่เล็กมาก ส่งผลให้พื้นที่ในช่องท้องมีจำกัด สำหรับผลลัพธ์จากการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย มีอาการปวดแผลน้อยอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดช่องท้องแบบดั้งเดิม ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทีมศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์/พยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัด และทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบ คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย