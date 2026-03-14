นาทีชีวิต!! รถอาสากู้ภัยน้ำมันหมดกลางทาง ต้องช่วยกันเข็นรถส่งผู้ป่วยทุลักทุเล จี้รัฐแก้ปัญหาน้ำมันสำรอง

โซเชียลแห่แชร์ภาพสุดทุลักทุเล เมื่อรถกู้ชีพโคกปีบน้ำมันหมดสนิทขณะนำส่งผู้ป่วย หลังตะเวนหาปั๊มแต่เจอสถานะ “น้ำมันหมด” ตลอดทาง จี้ ภาครัฐ พิจารณามาตรการสำรองน้ำมันฉุกเฉินให้กลุ่มรถบริการการแพทย์
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ”สุรีรัตน์ อินทศรี“ ได้โพสต์คลิปพร้อมภาพสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์วิกฤตทางพลังงานในไทย เมื่อรถกู้ชีพประสบปัญหาน้ำมันดีเซลหมดกลางทางขณะกำลังนำส่งผู้ป่วย เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ "ปั๊มโคกปีบ" และพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีน้ำมันดีเซลให้เติม จนอาสากู้ภัยต้องช่วยกันเข็นรถท่ามกลางความทุลักทุเล
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ล่าสุดปั๊มโคกปีบไม่มีดีเซลล์ให้เติมแล้ว ผลกระทบเริ่มใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆ แบบนี้หน่วยงานรัฐ จำเป็นต้องสำรองน้ำมันไว้ ให้กับรถกู้ชีพ มากกว่าขนส่งทั่วไปหรือเปล่า"