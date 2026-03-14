"อ.อัจฉราวดี" ฟาดแรง! เตือนสติสังคมหยุดบูชาความรวย ชี้ต้นเหตุทำชาติเสี่ยงสงคราม-เศรษฐกิจพัง

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า ออกโรงฟาดค่านิยมสังคมที่มัวแต่เชิดชูความสำเร็จของมหาเศรษฐีเจ้าของเรือ จนลืมตั้งคำถามเรื่องธรรมาภิบาล หลังการกระทำของบริษัทดึงประเทศเข้าสู่ภาวะเสี่ยงสงคราม กระทบเศรษฐกิจ-ปากท้องประชาชน ชี้ 'ชาติไม่มีประกันภัย' เหมือนบริษัท รัฐต้องหยุดอุ้มชูผู้ที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเท
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้ก่อตั้งสายธรรมเตโชวิปัสสนา และเป็นประธาน มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์การที่สื่อและสังคมมุ่งเชิดชู"ความรวยและความสำเร็จ" ของเจ้าของบริษัทเรือที่นำพาประเทศไปเสี่ยงกับสภาวะสงคราม โดยละเลยเรื่อง"ธรรมาภิบาลและจิตสำนึกต่อส่วนรวม" ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจ ทั้งปัญหาน้ำมันแพงและเงินเฟ้อ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ชาติถูกดึงเข้าไปสู่ข่าวสงคราม แต่ผู้ถือหุ้นบริษัทที่ก่อเหตุกลับได้รับชื่อเสียง สื่อรุมพูดถึงเรื่องความรวยและความสำเร็จ โดยไม่แตะเรื่องธรรมาภิบาล ทำให้ค่านิยมในสังคม ผิดเพี้ยน ความรวยมาก่อนการแสดงความรับผิดชอบ หลังจากตั้งหลักได้ เราต้องกลับมาคิดว่า ใครได้อะไรจากการที่เรือฝ่าเข้าไปในน่านน้ำอันตรายและชาติเสียหายอย่างไรบ้าง ต่อการไม่ใส่ใจต่อคำเตือน
จะรวยกี่หมื่นล้านก็ไม่สำคัญไปกว่า
การทำธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและสังคม
คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ
โดยเฉพาะยามสงคราม ที่น้ำมันแพง เงินเฟ้อ
มันควรแล้วหรือที่โชว์โพรไฟล์เจ้าของบริษัทเรือว่ารวยกี่หมื่นล้าน
ในขณะที่วันพรุ่งนี้ คนไทยยังไม่รู้ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปถึงไหน
ราคาสินค้าจะพุ่งขึ้นไปตามเงินเฟ้อเท่าไหร่
อย่าลืมว่า บริษัทที่สื่อรุมกันโชว์ความมั่งคั่ง
คือบริษัทที่ดึงประเทศเข้าไปสู่วงสงครามอย่างบริบูรณ์
ราวกับเป็น Perfect Setup
.......
ชาติไม่มีประกัน แต่บริษัทมีประกันภัยสงคราม
รัฐบาลต้องไม่กดดันทางการทูต จนอาจทำให้เกิดรอยร้าวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะการกระทำของบริษัท
ที่ไม่ใส่ใจต่อผลกระทบของชาติ
..
เราต้องปรับทัศนคติและค่านิยม ไม่ให้หลงทางไปไกลกว่านี้
..
อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล“