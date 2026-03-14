“ทรัมป์” โวผลงานถล่มเกาะคาร์ก กวาดเรียบเป้าหมายทางทหาร ด้านสื่ออิหร่านยันไม่สะเทือนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน

“ทรัมป์” อ้างกองทัพสหรัฐได้โจมตีทำลายล้างเป้าหมายทางทหารทั้งหมด บนเกาะคาร์กของอิหร่าน เตือนอาจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน หากอิหร่านยังคงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สื่อของรัฐอิหร่านยืนยันว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันบนเกาะดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้
วันที่ 14 มี.ค. เวลา 05.54 น.ตามเวลาในไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม Truth Social ระบุว่า กองบัญชาการกลางของสหรัฐได้ดำเนินการตามคำสั่งของเขา โจมตีทางอากาศครั้งใหญ่บนเกาะคาร์ก ของอิหร่าน ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นหนึ่งในการทิ้งระเบิดที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง และสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารทั้งหมดบนเกาะได้
อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า แม้อาวุธของสหรัฐจะมีศักยภาพสูง แต่ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม เขาเลือกที่จะยังไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเกาะ พร้อมเตือนว่าอาจเปลี่ยนการตัดสินใจ หากเรือไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
รายละเอียดข้อความใน Truth Social ของ โดนัลด์ ทรัมป์ มีดังนี้
“เมื่อครู่ที่ผ่านมา ตามคำสั่งของผม กองบัญชาการกลางของสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของตะวันออกกลาง โดยได้ทำลายเป้าหมายทางทหารทุกแห่งบนเกาะคาร์ก ซึ่งถือเป็นอัญมณีล้ำค่าของอิหร่านจนสิ้นซาก
อาวุธของเราทรงพลังและมีความซับซ้อนที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จัก แต่ด้วยเหตุผลด้านความเหมาะสมและมนุษยธรรม ผมจึงตัดสินใจไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันบนเกาะแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม หากอิหร่าน หรือใครก็ตาม กระทำการใด ๆ ที่แทรกแซงการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีและปลอดภัย ผมจะพิจารณาทบทวนการตัดสินใจนี้ในทันที
ในสมัยการดำรงตำแหน่งวาระแรกของผม และในปัจจุบัน ผมได้สร้างกองทัพของเราให้กลับมาเป็นกำลังที่มีความอันตราย รุนแรง และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกอย่างไม่มีใครเทียบได้
อิหร่านไม่มีความสามารถที่จะป้องกันสิ่งใดก็ตามที่เราต้องการโจมตี — และพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้เลย
อิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์ และจะไม่มีความสามารถที่จะคุกคามสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง หรือแม้แต่โลกใบนี้ได้อีก
กองทัพอิหร่าน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองที่สนับสนุนการก่อการร้ายนี้ ควรพิจารณาวางอาวุธลง เพื่อรักษาสิ่งที่เหลืออยู่ของประเทศตนเองไว้ ซึ่งก็เหลือไม่มากนักแล้ว
ขอบคุณสำหรับการให้ความสนใจในเรื่องนี้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์”
ด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งยืนยันว่า กองทัพสหรัฐได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเกาะคาร์กจริง แต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป้าหมายทางทหารทั้งหมดถูกทำลายตามที่ทรัมป์กล่าวอ้างหรือไม่
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ยังแสดงท่าทีไม่พอใจผู้ดำเนินรายการของ Fox News คือ ไบรอัน คิลมีอาดี ระหว่างการให้สัมภาษณ์ หลังถูกถามว่าสหรัฐจะโจมตีเกาะคาร์กหรือไม่ โดยระบุว่าคำถามดังกล่าวไร้สาระ และเป็นเพียงหนึ่งในหลายทางเลือกทางทหารที่เขาสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา
เขากล่าวว่า “ผมไม่สามารถตอบคำถามแบบนั้นได้ คุณไม่ควรถามด้วยซ้ำ มันเป็นเพียงหนึ่งในหลายทางเลือก และผมสามารถเปลี่ยนใจได้ภายในไม่กี่วินาที”
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่า หากต้องการยึดหรือโจมตีเกาะคาร์กอย่างเต็มรูปแบบ อาจต้องใช้กำลังทหารภาคพื้นดินจำนวนมาก ซึ่งจนถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่แสดงท่าทีพร้อมส่งกำลังเข้าปฏิบัติการดังกล่าว
ขณะที่สำนักข่าว Fars News Agency ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่าน รายงานว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันบนเกาะคาร์กไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐ
แหล่งข่าวภาคสนามที่สำนักข่าวอ้างถึงระบุว่า เกิดการระเบิดมากกว่า 15 ครั้งบนเกาะ และมีควันหนาทึบลอยขึ้น หลังจากกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารหลายจุด ได้แก่ ระบบป้องกันของกองทัพ ฐานทัพเรือโจเชน หอควบคุมสนามบิน และโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์
ทั้งนี้ เกาะคาร์ก (Kharg Island) ตั้งอยู่นอกชายฝั่งอิหร่าน มีความยาวประมาณ 5 ไมล์ และถือเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งออกน้ำมันดิบของประเทศ โดยรองรับการส่งออกประมาณ 90% ของอิหร่าน และก่อนหน้านี้ในช่วงสองสัปดาห์แรกของสงคราม เกาะดังกล่าวแทบไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี.