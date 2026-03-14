ปักหมุด! ปทุมฯ กับ ‘เทศกาลว่าว’ หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

จังหวัดปทุมธานี ผนึกกำลังกับ อบจ.ปทุมธานี ครั้งใหญ่เปิดงาน "Pathumthani Kite Festival 2026" ยกทัพว่าวแฟนซีและไฮไลต์เด็ด "ว่าวปลากระเบน LED ยักษ์" ยาวกว่า 24 เมตร หวังสร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่และกระจายรายได้สู่ชุมชนระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคมนี้
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Pathumthani Kite Festival ประจำปี 2569" โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และ นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายก อบจ.ปทุมธานี เข้าร่วมงาน โดย บจก.เจเนอรัล อินเตอร์แอ็คทีฟ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี
นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการ "Pathumthani Kite Festival 2026" จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูประเพณีการเล่นว่าวของไทย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเทศกาลว่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ให้เข้ามาใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจให้พ่อค้าแม่ค้าในระดับฐานรากมีรายได้ และสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับว่าว กิจกรรมเพนท์ว่าว กิจกรรมสาธิตการทำว่าวพื้นบ้านไทย และไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือ การจัดแสดงว่าวยักษ์แฟนซี และการแสดงว่าวไทย 4 ภาค ซึ่งถูกประดิษฐ์อย่างพิถีพิถันจนสวยงามระรานตา และที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย คือ “ว่าวปลากระเบน LED ยักษ์” ยาวกว่า 24 เมตร ที่จัดแสดงในช่วงค่ำ ทำให้ทุกครอบครัวที่มาได้รับความสุขกลับไปถ้วนหน้า
ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า อบจ.ปทุมธานี ได้บูรณาการร่วมกับ จ.ปทุมธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการ Pathumthani Kite Festival ประจำปี 2569 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2569 เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าวของไทยให้กับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมและกระตึ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด เพื่อคืนความสุขให้กับชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศงาน มาชมความตื่นตาของว่าวยักษ์และว่าว LED ที่หาชมยาก พร้อมอุดหนุนสินค้าจาก Food Truck และร้านอาหารอร่อยๆ ในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของบ้านเราให้คึกคักไปด้วยกัน