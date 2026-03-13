สหรัฐยืนยันลูกเรือทั้ง 6 นายเสียชีวิต เหตุเครื่องบินเติมน้ำมันตกในอิรัก อ้างไม่ได้ถูกศัตรูยิง

ทางการสหรัฐฯ เผยเหตุเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงตกในอิรัก ทำให้ลูกเรือเสียชีวิตหมดทั้ง 6 นาย เบื้องต้นไม่พบหลักฐานถูกโจมตี ขณะกลุ่มติดอาวุธหนุนอิหร่านอ้างเป็นผู้ยิงตกแต่ยังไร้หลักฐาน
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (United States Central Command - CENTCOM) เปิดเผยว่า ลูกเรือทั้ง 6 นายที่อยู่บนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศของกองทัพสหรัฐ ซึ่งประสบเหตุตกในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศอิรักได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตทั้งหมดแล้ว
CENTCOM ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า เครื่องบินที่ประสบเหตุเป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงแบบ Boeing KC-135 Stratotanker ของกองทัพสหรัฐ โดยก่อนหน้านี้กองทัพได้ยืนยันการเสียชีวิตของลูกเรือ 4 นาย และล่าสุดยืนยันว่าลูกเรือทั้งหมดบนเครื่องเสียชีวิตแล้ว
กองทัพสหรัฐระบุว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ แต่จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าเหตุเครื่องบินตก ไม่ได้เกิดจากการยิงโจมตีของฝ่ายศัตรู หรือการยิงพลาดจากฝ่ายเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มติดอาวุธ Islamic Resistance ในอิรัก ซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธที่มีความใกล้ชิดกับอิหร่าน ได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตก แต่ยังไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันคำกล่าวอ้าง
ด้าน Yechiel Leiter เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐ เปิดเผยผ่าน X ว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งเกี่ยวข้องด้วย แต่สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยในอิสราเอล
ทั้งนี้ กองทัพสหรัฐยังไม่เปิดเผยรายชื่อทหารผู้เสียชีวิต โดยระบุว่าจะประกาศรายชื่อได้หลังจากแจ้งข่าวต่อญาติของผู้เสียชีวิตครบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแล้ว.