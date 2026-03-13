พลเมืองดีงง!! เจอไฟป่า แจ้งเจ้าหน้าที่โยนงานให้โทร.ประสานอีกหน่วยงานเอง รองผู้ว่าฯ ลำปางรุดขอโทษ

พลเมืองดีขี่รถเจอไฟไหม้ข้างทาง รีบโทรแจ้งสายด่วนหวังช่วยระงับเหตุ แต่เจอเจ้าหน้าที่โยนเรื่องให้ไปแจ้งต่อที่หน่วยงานอื่นเอง เจ้าตัวลั่น "ควรจบที่สายเดียวไหม?" ล่าสุดรองผู้ว่าฯ ลำปางออกโรงรับผิด ขอน้อมรับไปแก้ไขและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. เฟซบุ๊ก "Meen Khan" ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเจ้าตัวขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไฟป่าข้างทางบริเวณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และได้โทรแจ้งสายด่วน เจ้าหน้าที่รับสายสอบถามเหตุการณ์หลังจากนั้นกลับให้ตนติดต่อไปยังหน่วยงานกรมทางหลวง ด้านเจ้าตัวตั้งคำถามว่า หน้าที่ประสานงานต่อนั้นควรเป็นใคร ตนเอง หรือ หน่วยงานรัฐ ที่ควรประสานงานกัน
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "เจอไฟป่าก็หาโทรแจ้งสายด่วน ตามหน้าที่พลเมืองแต่แอบเคืองตรงที่สายด่วนบอกให้แจ้งหน่วยอื่นต่อนี่แหละ มันควรจบที่สายเดียวไหม หลังบ้านใครรับผิดขอบตรงไหน ก็ประสานงานสิคะ เกือบไม่โทรแจ้งต่อ แต่มันติดในใจ
สรุป : เจอไฟป่าข้างทางแจ้งกรมทางหลวงนะคะ ถ้าเจอไฟป่าในป่าจริง ๆ ค่อยแจ้งสายด่วน ถือว่าได้ความรู้ใหม่ค่ะ"
ล่าสุด วันนี้ (13 มี.ค.) ผู้โพสต์ได้รายงานความคืบหน้า เผยว่า "ขอบคุณท่านรองผู้ว่าฯ จ.ลำปาง ที่เห็นเสียงของประชาชนนะคะ มีนลงคลิปไม่ได้ต้องการโจมตีหน่วยงานไหนหรือใคร แค่ลงตามสิ่งที่เราเจอจริงๆ ว่าเป็นยังไง
ในฐานะคนเคยอยู่ลำปาง ช่วงหน้าฝุ่นควัน มันทรมานมากๆ พอมาเห็นไฟต่อหน้าเราก็ทำหน้าที่
โดยแค่หวังว่าสิ่งที่เราทำจะพอช่วยอะไรได้บ้างส่วนตัวมีแค่เจตนาที่หวังดีต่อประเทศชาติเท่านั่นค่ะ"
พร้อมข้อความจากรองผู้ว่าฯ แจ้งว่า "พึ่งได้เห็นคลิป ที่คุณมีนโทร.แจ้งเหตุไฟไหม้ริมข้างทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่โยนเรื่องให้ไปแจ้งกรมทางฯ
ผมในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางซึ่งรับผิดชอบภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ ขอน้อมรับนำไปปรับปรุงแก้ไข ผมใคร่ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อย
วันเวลา ที่พบไฟไหม้ ใช่ 12 มี.ค. 69 เวลาประมาณ 20:38 น. ไหมครับ?
หมายเลขโทร. ที่ติดต่อในครั้งแรก ใช่ 1362 ไหมครับ?
จะได้ไปทำความเข้าใจ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปครับ"