บทเรียนราคาแพง! "The Cardlist" สั่งแบนกล่องสุ่ม-กาชาทุกชนิด หลังดราม่าร้านการ์ดดังจัดสุ่มไร้รางวัลใหญ่

สั่งเชือด! ผู้จัดงาน The Cardlist ประกาศแบน 'กล่องสุ่ม-กาชาทำมือ' ทุกชนิด หลังเกิดดราม่าร้านการ์ดดังจัดสุ่มโปเกมอนใบละ 6,600 บาท แต่ไร้เงารางวัลใหญ่ ชูมาตรการ No More Gacha ยกระดับความโปร่งใสคืนความเชื่อมั่นให้นักสะสม"
วันนี้ (13 มี.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการการ์ดสะสมจากงาน “The Cardlist 1st Meet Up” หลังจากเกิดเหตุการณ์ดราม่าร้านการ์ดชื่อดังจัดกิจกรรมสุ่มการ์ดโปเกมอนในราคาสูงถึง 6,600 บาทต่อสุ่ม โดยระบุว่ามีโควตารางวัลใหญ่ให้ลุ้น แต่เมื่อลูกค้าทำการสุ่มจนเกือบครบจำนวนกลับพบว่าไม่มีรางวัลใหญ่ตามที่แจ้งไว้ จนนำไปสู่การจับผิดและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งในเวลาต่อมาทางเจ้าของร้านได้ออกมายอมรับความผิดพลาด พร้อมประกาศรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับผู้เสียหาย
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางทีมงานผู้จัดงาน The Cardlist ได้ออกประกาศยกระดับมาตรการความโปร่งใสภายใต้คอนเซปต์ "No More Gacha, Transparency First" เพื่อตัดวงจรปัญหาและสร้างบรรยากาศที่ดีในการสะสม โดยสั่งแบนสินค้าประเภทกล่องสุ่มที่ร้านค้าจัดทำขึ้นเอง (Custom Mystery Box/Packs) รวมถึงกิจกรรมเสี่ยงโชคทุกรูปแบบที่ไม่สามารถตรวจสอบรางวัลได้ เช่น การหมุนวงล้อหรือตู้กาชาทำมือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยและคุ้มครองนักสะสมจากการถูกเอาเปรียบ
นอกจากนี้ ทางผู้จัดยังกำหนดให้ร้านค้าจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่ปิดผนึกจากโรงงาน (Sealed Product) การ์ดใบเดี่ยวที่แสดงราคาชัดเจน (Single Cards) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เท่านั้น พร้อมสั่งห้ามพฤติกรรมการชั่งน้ำหนักซองหรือแกะสินค้าเพื่อคัดเลือกก่อนจำหน่ายภายในพื้นที่งานอย่างเด็ดขาด มาตรการนี้ถือเป็นการจัดระเบียบครั้งใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่านักสะสมจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานและความยุติธรรมสูงสุดในการเลือกซื้อภายในงาน