ผู้บริโภคร้อง! ซื้อขนมปังมาเก็บไว้ยังไม่ทันกิน เจอ “แมลงวัน” อยู่ในถุง (ชมคลิป)

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปลงเพจ พวกเราคือผู้บริโภค หลังพบแมลงวันอยู่ในถุงขนมปังที่เพิ่งซื้อมาแต่ยังไม่ได้เปิดกิน ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิจารณ์ พร้อมเตือนให้ตรวจสอบอาหารก่อนรับประทาน
วันนี้ (13 มี.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอและภาพลงในเพจ พวกเราคือผู้บริโภค เพื่อแชร์ประสบการณ์ที่พบสิ่งไม่พึงประสงค์ในอาหาร หลังซื้อขนมปังมาเก็บไว้แต่ยังไม่ได้แกะรับประทาน
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เจอแบบนี้ทำหยีเลยครับ ซื้อมายังไม่ได้แกะเลย งานยุ่งจนลืม พอจะเลิกงานหยิบขึ้นมาจะกิน ดีนะเห็นสะก่อน”
จากภาพและคลิปที่เผยแพร่ พบว่าภายในถุงขนมปังมีแมลงวันติดอยู่ ทำให้เจ้าของโพสต์รู้สึกตกใจและไม่กล้ารับประทาน ขณะเดียวกันก็โพสต์เพื่อเตือนผู้บริโภครายอื่นให้ตรวจสอบอาหารก่อนกินทุกครั้ง
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย บางส่วนแสดงความตกใจและตั้งคำถามถึงมาตรฐานความสะอาดในกระบวนการผลิต ขณะที่บางคนแนะนำให้ผู้โพสต์นำเรื่องร้องเรียนไปยังร้านค้าหรือผู้ผลิตเพื่อให้ตรวจสอบและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ หลายความเห็นยังเตือนผู้บริโภคว่า แม้อาหารจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ก็ตาม ก็ควรตรวจสอบก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
