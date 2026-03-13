กรมอุตุฯ เตือนเหนือยังมีฝนฟ้าคะนอง ระวังลมแรง-ฟ้าผ่า ก่อนอากาศกลับสู่ฤดูร้อน 14 มี.ค.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย ระบุภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดฟ้าผ่าในบางพื้นที่ จากอิทธิพลคลื่นลมตะวันตกและมวลอากาศเย็นจากจีน ขณะที่ตั้งแต่ 14 มี.ค. เป็นต้นไป อากาศจะกลับสู่สภาวะปกติของฤดูร้อน ฝนลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้น
วันนี้ (13 มี.ค.) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2569) ฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ ระบุว่า บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคลุมประเทศลาวตอนบน
ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้
หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มเข้าสู่สภาวะอากาศปกติในช่วงฤดูร้อน โดยจะมีฝนลดลง และมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย