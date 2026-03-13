“Central ดึง ‘ฝน วริษา’ CEO หญิงเก่งแห่ง Mommy Booster ร่วมฉลองวันสตรีสากลในงาน SHEPOSSIBLE 2026 ชูแนวคิดการใช้ชีวิตตามจังหวะฮอร์โมน ‘Happy Hormone Method’ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเข้าใจตัวเอง ยกระดับไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ให้สวยและสตรองจากภายใน

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตอกย้ำพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) จัดงานเสวนาพิเศษภายใต้แคมเปญ “SHEPOSSIBLE 2026: Give to Gain” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ดึง “คุณฝน - วริษา เนื้อนุ้ย บาร์โรว์” CEO Mommy Booster กูรูด้านฮอร์โมน ร่วมแชร์ประสบการณ์การสร้างสมดุลกาย-ใจ พร้อมเผยเคล็ดลับดูแลตัวเองผ่านศาสตร์แห่งฮอร์โมน Happy Hormone Method ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคใหม่รู้จักการ 'บริหารชีวิตตามจังหวะร่างกาย' (Hormone Hacking) เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องระบบภายในให้เป็นอาวุธลับในการสร้างความสำเร็จ และขับเคลื่อนชีวิตให้ไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขในทุกช่วงเวลา
คุณวริษา เนื้อนุ้ย บาร์โรว์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Mommy Booster และ Wii Booster เปิดเผยบนเวทีเสวนาว่า “จุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากการเป็นผู้หญิงที่เผชิญปัญหาจริง (Pain Point) ในการเตรียมตัวเป็นแม่ ทำให้เข้าใจว่าสุขภาพภายใน โดยเฉพาะ “ฮอร์โมน” คือกุญแจสำคัญที่กำหนดคุณภาพชีวิตของผู้หญิง “ผู้หญิงเราในวัยทำงานมักแบกรับหลายบทบาท จนลืมสังเกตสัญญาณเตือนจากร่างกาย อาการเหนื่อยล้า อารมณ์แปรปรวน หรือผิวพรรณที่ไม่สดใส แท้จริงแล้วอาจเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน การให้โอกาสตัวเองได้ทำความเข้าใจจังหวะของร่างกาย จึงเป็นการ ‘ให้’ ที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทุกคน”
ภายในงาน คุณฝนได้เปิดเผยแนวคิด “Happy Hormone Method™” หรือศิลปะการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวงจรธรรมชาติ ผ่านหลักการ Cycle Syncing ที่แบ่งช่วงเวลาของผู้หญิงออกเป็น 4 ช่วง เพื่อบริหารจัดการชีวิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมแนะนำแนวทางการรับประทานอาหาร การปรับไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน ให้ผู้หญิงทุกคน ใช้ชีวิตง่ายขึ้นในทุกจังหวะของรอบเดือน
ความพิเศษของงานนี้คือการเปลี่ยนทฤษฎีให้กลายเป็นประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมไฮไลท์ “Women’s Seasonal Sachet Workshop” โดยเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติได้ใช้ “วงล้อ Cycle Syncing” สำรวจรอบเดือนของตนเองเพื่อค้นหาว่าร่างกายกำลังอยู่ในระยะใด ก่อนจะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปดีไซน์ถุงหอมบำบัดอารมณ์ที่ปรุงแต่งกลิ่นมาเป็นพิเศษให้แมตช์กับความต้องการของร่างกายในขณะนั้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากเหล่า Working Women โดยมีทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรีจากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันควบคู่ไปในกิจกรรมนี้ด้วย
ความร่วมมือครั้งนี้ตอบโจทย์ลูกค้าห้างเซ็นทรัลที่พิถีพิถันด้านสุขภาพได้อย่างตรงจุด การนำแนวคิด 'Happy Hormone Method' ของ Mommy Booster มาปรับใช้ ภายใต้แนวคิด SHEPOSSIBLE ที่ทรงพลัง และเข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สำหรับผู้ที่สนใจการดูแลสมดุลฮอร์โมนและสุขภาพสตรี สามารถติดตามข้อมูลความรู้และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก Wii Booster by Mommy Booster
