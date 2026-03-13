JOOX×BLACKPINK การ์ดสะสมสตาร์ไลท์ ยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างศิลปินและแฟนด้อม

BLACKPINK กลับมาอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย พร้อมมินิอัลบั้มชุดที่ 3 “DEADLINE” ทำยอดพรีออเดอร์อัลบั้มและยอดสตรีมมิ่งพุ่งทำลายสถิติทันทีที่ปล่อยออกมา และยังสร้างปรากฏการณ์ครองชาร์ตเพลงฮิตทั่วโลกเพื่อพิสูจน์ถึงพลังของBLACKPINK วงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก
เพื่อร่วมฉลองการคัมแบ็กครั้งนี้ — JOOX แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเปิดตัว การ์ดสะสมสตาร์ไลท์ BLACKPINK·DEADLINE·Starlight Card โดยเปิดให้จองล่วงหน้าในแอปฯตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม และเปิดตัวเต็มรูปแบบในวันที่ 13 มีนาคม ในไทย ฮ่องกง-มาเก๊า และมาเลเซีย — นับว่า BLACKPINK เป็นศิลปิน K-pop กลุ่มแรกที่มีการ์ดสะสมStarlight เปิดตัวพร้อมกันทั้ง 3 ภูมิภาคของ JOOX
การ์ดสะสม Starlight คือการ์ดดิจิทัลที่สามารถสะสมผ่านแอปพลิเคชัน JOOX ด้วยระบบสุ่มการ์ด หน้าการ์ดแต่ละใบเป็นภาพศิลปินที่คุณรัก ส่วนด้านหลังมีความพิเศษแตกต่างกันไปตามระดับดาวของการ์ดที่ได้รับ และเมื่อสะสมครบแล้ว ยังสามารถนำการ์ดดิจิทัลไปแลกเป็นการ์ดจริงเพื่อเก็บสะสมหรือพกติดตัวไปได้ทุกที่
การ์ดสะสมสตาร์ไลท์ BLACKPINK·DEADLINE·Starlight Cardมีทั้งหมด 4 ระดับดาว ครอบคลุมหน้าการ์ด 16 แบบ หน้าการ์ดเป็นภาพเซลฟี่ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนของสมาชิกในวงBLACKPINK รวมถึงไอเท็มพิเศษสุดเซอร์ไพร์สที่ถูกใจแฟนคลับBLACKPINK แน่นอน
ไฮไลต์อยู่ที่การ์ดระดับ 5 ดาวที่มีเพียง 808 ใบต่อสมาชิก หรือ3,232 ใบเท่านั้น และในจำนวน 3,232 นี้ มีสิทธิ์สุ่มได้การ์ดทองสุดลิมิเต็ดที่มีเพียงแค่ 808 ใบในโลก โดยการ์ดจริงของการ์ดระดับ 5 ดาวจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องการ์ดอะคริลิกที่มีหัวการ์ดแบบพิเศษเพื่อความพรีเมี่ยม การันตีการ์ดแท้ด้วยรหัสเฉพาะพร้อมชิป PUF-NFC ที่สามารถนำไปตรวจสอบได้
การ์ดระดับดาวอื่นๆก็มีจุดเด่นไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดระดับ 4 ดาว ที่มีกิมมิคที่สามารถลอกแผ่นกระดาษด้านหลังการ์ด เพื่อเผยภาพสมาชิก BLACKPINK, การ์ดระดับ 3 ดาว ผ่านการเคลือบฟิล์มที่ด้านหลังการ์ด ให้เนื้อสัมผัสพรีเมี่ยม และความรู้สึกโดดเด่น และการ์ดระดับ 2 ดาว ที่ด้านหลังการ์ดสามารถนำมาประกอบกันเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ หากได้การ์ดซ้ำสามารถนำการ์ดที่ซ้ำมาแตกย่อยเป็นเศษดาวได้ โดยสามารถสะสมจำนวนเศษดาวเพื่อแลกรับไอเท็มพิเศษที่จะทำให้แฟนคลับBLACKPINK ได้เซอร์ไพร์สอีกด้วย
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เวลา 10:00 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานสามารถค้นหา "BLACKPINK" และ "การ์ดสะสม Starlight" ในแอปฯJOOX เวอร์ชันล่าสุดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม สะสมการ์ด Starlight ได้เลย แพลตฟอร์มมีแพ็คเกจสมาชิกพิเศษ 2 แบบ คือ 1. สามารถสุ่มรับการ์ดดิจิทัลได้ 1 ใบ พร้อมรับ JOOX VIP 1 วัน หรือ 2. สุ่มรับการ์ดดิจิทัลได้ 10 ใบ พร้อมรับ JOOX VIP 14 วัน
ในฐานะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกภายใต้ Tencent Music Entertainment Group — JOOX เข้าใจดีว่าการเป็นแฟนคลับคือการได้รู้สึกใกล้ชิดกับศิลปินที่รัก ได้สะสมความทรงจำและได้เป็นส่วนหนึ่งของแฟนด้อม —- JOOX จึงสร้างพื้นที่ที่แฟนคลับสามารถแสดงออก เชื่อมต่อ และสัมผัสช่วงเวลาพิเศษร่วมกับศิลปินได้จริง ผ่านฟีเจอร์อย่าง Live Streaming การพบปะศิลปินและกิจกรรมรับรางวัล ก่อนหน้านี้ JOOX ได้เปิดตัวการ์ดสะสมStarlight สำหรับ aespa และ EXO มาแล้ว และครั้งนี้กับBLACKPINK ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า JOOX คือแพลตฟอร์มที่เข้าใจหัวใจของแฟนด้อมอย่างแท้จริง
BLACKPINK กลับมาแล้ว BLINK ไทยพร้อมแล้ว การ์ดสะสมสตาร์ไลท์ BLACKPINK·DEADLINE·Starlight Card คือโอกาสที่แฟนด้อมไทยจะได้แสดงพลัง สะสมการ์ดของ Jisoo, Jennie, Rosé และ Lisa ให้ครบ แล้วโชว์ให้โลกรู้ว่าแฟนด้อมไทยไม่มีวันน้อยหน้าใคร เปิด JOOX แล้วเริ่มได้เลยตอนนี้