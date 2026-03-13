สถานทูตอิหร่านแจงปมโพสต์ “มยุรี นารี” ยันไร้เจตนาเหยียดหยาม—ย้ำต้องเคารพคำเตือนน่านน้ำ

สถานทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ออกโรงแจงปมโพสต์ภาพลูกเรือไทย "มยุรี นารี" พร้อมแคปชันเปรียบเทียบรถชนจนเป็นดราม่าสนั่นโซเชียล ยันไม่มีเจตนาล้อเลียนหรือเหยียดหยามสัญชาติไทย ชี้เป็นเพียงการสื่อสารเชิงอารมณ์ขัน พร้อมตอกย้ำเหตุผลที่โจมตีเพราะเรือไม่ฟังคำเตือน ลั่น "อย่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ประสานงานกับเรา
จากกรณีวันนี้ (13 มี.ค.) เพจ “Drama-addict” ได้นำเสนอภาพโพสต์จากเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ที่ปรากฏภาพลูกเรือไทยขณะสละเรือ Mayuree Naree พร้อมคำบรรยายในเชิงเปรียบเทียบกับการเอารถไปชนแล้วไม่กล้าเข้าบ้าน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจแก่ชาวไทย
ล่าสุดในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ได้ออกแถลงการณ์ผ่านแพลตฟอร์ม X เพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยยืนยันว่าทางสถานทูตฯ ไม่เคยมีเจตนาล้อเลียนหรือเยาะเย้ยบุคคลในภาพ และระบุว่าโพสต์ต้นเรื่องเป็นการสื่อสารในเชิงอารมณ์ขันโดยไม่ได้คำนึงถึงสัญชาติของผู้ที่ปรากฏในภาพแต่อย่างใด
ในแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว ทางสถานทูตฯ ยังได้ระบุถึงความสูญเสีย โดยยืนยันว่าชีวิตของลูกเรือชาวไทย 3 รายที่ยังคงสูญหายจากเหตุโจมตีนั้น มีคุณค่าและควรได้รับความเคารพอย่างสูงสุด พร้อมเปรียบเทียบกับความสูญเสียของพลเรือนชาวอิหร่านกว่า 1,500 รายจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับสหรัฐฯ และอิสราเอล
อย่างไรก็ตาม ทางอิหร่านได้ใช้โอกาสนี้ย้ำเตือนถึงต้นเหตุของปัญหา โดยระบุว่าสารสำคัญที่ต้องการสื่อสารคือ “ความจำเป็นในการเคารพคำเตือนของอิหร่านเกี่ยวกับการเดินเรือในพื้นที่” พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความที่ชัดเจนว่า
“อย่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยปราศจากการประสานงานกับเรา”
ขณะนี้ สังคมยังคงจับตาดูท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของไทยต่อกรณีการชี้แจงดังกล่าว รวมถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือลูกเรือที่ยังสูญหายท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคที่ยังคงคุกรุ่น