"อ.อัจฉราวดี" จวกยับ! PSL ดึงดันฝ่าคำเตือน 65 ครั้ง ทำ "มยุรี นารี" ถูกถล่ม ห่วงผลประโยชน์เอกชนทำชาติเสี่ยงเสียสมดุลการทูต

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล ออกโรงฟาดแรงใส่บริษัท PSL หลังเรือ "มยุรี นารี" ถูก IRGC อิหร่านโจมตีกลางช่องแคบฮอร์มุซ ชี้ชัดบริษัทรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายแต่ยังดึงดันแล่นผ่าน ห่วงผลประโยชน์เอกชนที่มุ่งแต่จะพยุงราคาหุ้นและเคลมประกัน กำลังกลายเป็นภาระทางการทูตมหาศาล และสุ่มเสี่ยงทำให้ไทยต้องเสียสมดุลความสัมพันธ์ 400 ปีในสปอตไลท์สงครามระดับโลก
จากกรณี “มยุรี นารี” ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ หลังได้ออกเดินทางจากท่าเรือในเมืองคาลิฟา (Khalifa) สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เมื่อเวลาประมาณ 08.15 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยลูกเรือ 20 รายได้รับการอพยพออกมาอย่างปลอดภัยขึ้นฝั่งที่ประเทศโอมาน ส่วนอีก 3 รายยังสูญหาย อย่างไรก็ตาม ทางกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) อิหร่าน ออกมายอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือ 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างว่าเรือมยุรี นารี ไม่ฟังคำเตือน ดึงดันที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย
ล่าสุด วันนี้ (13 มี.ค.) อัจฉราวดี วงศ์สกล หรือที่รู้จักในชื่อ อาจารย์อ้อย เป็นวิปัสสนาจารย์และประธาน มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ บริษัท PSL ฝ่าฝืนคำเตือนถึง 65 ครั้ง เพื่อล่องเรือผ่านพื้นที่สงคราม แม้จะทราบดีว่าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง จนเกิดเหตุการณ์ที่ดึงประเทศไทยเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระดับภูมิภาค ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“พูดภาษาชาวบ้านคือ "ก็เขากำลังรบกันอยู่ เตือนห้ามผ่านน่านน้ำถึง 65 ครั้ง แล้วฝืนฝ่าเข้าไปทำไม?"
ผลประโยชน์ของบริษัทเอกชน กลายเป็นภาระทางการทูตของชาติ และสุ่มเสี่ยงทำให้ไทยถูกมองว่าเลือกข้างในสงคราม
บริษัท PSL เจ้าของเรือ MAYUREE NAREE ออกแถลงการณ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีคำแถลงต่อรัฐบาลไทย ถึงเหตุผลที่ฝ่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ที่กลายเป็นประเด็นระดับชาติ
ในคำแถลงต่อตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) ของบริษัท PSL มีนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม บรรทัดหนึ่งกล่าวว่า
“ก่อนการแล่นเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เรือมยุรี นารี ได้ดําเนินมาตรการป้องกันความปลอดภัยในระดับที่เข้มงวดอย่างมาก”
ซึ่งบอกให้รู้ว่า บริษัทรู้ว่าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง ( High Risk Area : HRA) แต่ก็ยังดึงดันฝ่าไป จนทำให้ไทยมาอยู่ในสปอตไลท์ของความขัดแย้งระดับภูมิภาค
ช่วงท้ายมีการพูดถึงว่า ไม่กระทบทางการเงินเพราะมีประกัน ซึ่งเป็นลักษณะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าวิตกกังวล ต้องรีบแถลงต่อตลาดเพื่อปกป้องไม่ให้ราคาหุ้นตก
ก่อนเกิดเหตุในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ราคาหุ้นของ PSL มีการซื้อขายอยู่ที่ราวๆ 7.50 บาท ในวันเกิดเหตุหุ้นตกลงมาระหว่างวันกว่า 7% ในวันเดียวปิดที่ประมาณ 6.95 บาท โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่า มูลค่าบริษัทเสียหายไปประมาณ 900 ล้านบาท
เมื่อบริษัทชี้แจงว่ามีประกันภัยสงคราม ราคาหุ้นฟื้นตัวมาอยู่ที่ 7.25 - 7.35 บาทต่อหุ้น
**รัฐบาลระวังอย่าเดินนโยบายทางการทูตผิดพลาด จนกระทบต่อความสัมพันธ์ 400 ปีของสองประเทศ โดยไม่กล่าวถึงการไม่ตระหนักถึงคำเตือนในภาวะสงครามของบริษัท PSL
เอกชนที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ต้องไม่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางการดำเนินงาน โดยขาดการตระหนักถึงความเสียหายต่อประเทศ ที่หากมีขึ้น ระดับความเสียหาย ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้
