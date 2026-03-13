อดีตมหาเปรียญ 9 แฉยับ ซื้อผ้าไตรออนไลน์เจอ “ย้อมแมว” ของไร้คุณภาพ-ผ้าเก่าคละสี

อดีตมหาเปรียญ 9 ประโยค แฉกลโกงร้านค้าออนไลน์ หลังสั่งผ้าไตรขนาดเต็มแต่กลับได้ของไร้คุณภาพ ย้อมแมวเอาผ้าเก่าคนละสีมาปนกัน ชี้หากพระสงฆ์นำไปห่มจริงอาจผิดธรรมเนียมปฏิบัติจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากวัด ฝากเตือนผู้บริโภค ของถูกและดีไม่มีจริง!
วันนี้ (13 มี.ค.) ร้อยเอก สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอก อนุศาสนาจารย์ กองพลทหารราบ ที่ 2 รักษาพระองค์ อดีตมหาเปรียญ 9 ประโยค ออกมาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์หลังซื้อผ้าไตรมาจากร้านค้าออนไลน์ พบว่าสินค้าดังกล่าวไม่มีคุณภาพ
โดยผู้โพสต์ระบุว่า ”ฝากแจ้งเตือนเป็นอุทาหรณ์ผู้บริโภค
ผมซื้อผ้าไตรขนาดเต็มมาจากร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นผ้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดเยอะพอสมควร จุดประสงค์เพื่อจะนำไปทำบุญถวายพระ
แต่ด้วยความที่ผมเป็นคนละเอียดได้ของมาแล้วสิ่งใดจะถวายพระก็มักจะแกะดูก่อนทุกครั้งกลัวว่าจะของหมดอายุหรือของชำรุดเสียหาย เพราะเราต้องการได้บุญจริง ๆ และผลที่ได้ก็คือ “ ย้อมแมว ”
เอาผ้าไตรเก่าแถมคนละสีคละกันยำรวมกันมาในไตรเดียวกัน ?! ถ้าไม่เรียกว่าชั่ว จะให้ผมเรียกว่าอะไรครับ โพสต์นี้ผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง
นอกจากจะเป็นของเก่าแล้ว แถมเนื้อผ้าก็ยังคนละสีถ้าเป็นพระท่านใส่จริงท่านก็คงจะต้องโดนเจ้าวาดไล่ออกจากวัดอย่างแน่นอนครับเพราะผิดธรรมเนียมปฏิบัติ
คนขายได้กำไร แต่กำไรนั่นคือบาปมหาศาลหากหลุดถึงมือพระสงฆ์จริงบาปจะยิ่งหนักกว่านั้น
*** อย่าหาทำเด้อ เห็นใจผู้บริโภคและผู้ใช้งานหน่อย"