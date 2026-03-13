เสธ.ทร.ระบุ 3 ลูกเรือ “มยุรีนารี ”ยังมีชีวิตอยู่ เร่งประสานความช่วยเหลือแต่ยอมรับการเข้าช่วยเหลือยังยากลำบาก เนื่องจากยังมีการโจมตีในพื้นที่

ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ภายหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ พลเรือเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ระบุถึงความคืบหน้ากรณีเรือสินค้า มยุรีนารี ซึ่งมีลูกเรือเป็นชาวไทย ประสบเหตุในน่านน้ำระหว่างประเทศเขตติดต่อบาห์เรนและโอมาน ซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธจากทางฝั่งอิหร่านว่า จากลูกเรือทั้งหมด 23 คน ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือให้ออกมาอยู่ในเขตปลอดภัยได้แล้ว 20 คน ส่วนอีก 3 คน ซึ่งเป็นช่างเครื่อง ยังคงติดค้างอยู่บนเรือ เบื้องต้นยืนยันว่าทั้ง 3 คน ยังมีชีวิตอยู่ แต่ความยากลำบากคือสถานการณ์ในทะเลที่ยังมีการยิงอาวุธออกมาเป็นระยะ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบุกขึ้นไปบนเรือเพื่อนำตัวออกมาได้ในทันที
สำหรับการดำเนินงานในขณะนี้ กองทัพเรือได้ส่งนายทหารประสานงานไปยัง ศูนย์ผสมทางเรือ (CMF) และประสานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา (บาห์เรน) และกรุงมัสกัต (โอมาน) รวมถึงกองทัพเรือเพื่อนบ้าน เพื่อหาช่องทางเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่เน้นย้ำความปลอดภัยของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง
นอกจากนี้ กองทัพเรือยังตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมี เรือสัญชาติไทยปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวรวม 4 ลำรวมเรือมยุรีนารี ซึ่งลำอื่น ๆ ได้เข้าเทียบท่าเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุด เนื่องจากเป็นพื้นที่อันตรายนอกเขตอำนาจกฎหมายไทย แต่เป็นไปตามกฎระเบียบเดินเรือสากล
ทางด้านกรมเจ้าท่าได้พูดคุยกับบริษัทเจ้าของเรือแล้ว เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบและประสานงานกู้ภัยอย่างใกล้ชิด โดยกองทัพเรือยืนยันจะเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงและลูกเรือไทยในทุกมิติ แม้จะเป็นเรือต่างชาติแต่หากมีคนไทยอยู่ กองทัพพร้อมสแกนพื้นที่เข้าดูแลทันที