คืบหน้า "มยุรี นารี" ถูกโจมตีช่องแคบฮอร์มุซ เร่งค้นหา 3 ลูกเรือสูญหาย – บริษัทแจงยิบเหตุผลใช้เส้นทางเสี่ยง

PSL แจงปมส่งเรือ 'มยุรี นารี' ฝ่าพื้นที่เสี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ยันประเมินความปลอดภัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญรอบด้านแล้ว ขณะที่ความคืบหน้าการค้นหาล่าสุด กองทัพเรือโอมานช่วยลูกเรือปลอดภัย 20 ราย ยังเร่งปูพรมตามหาอีก 3 ชีวิตที่สูญหายอย่างต่อเนื่อง
ความคืบหน้าสถานการณ์เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทย "มยุรี นารี" ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมสรรพกำลังเร่งค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหาย พร้อมเปิดเผยแนวทางการตัดสินใจเดินเรือในพื้นที่เสี่ยง
จากรายงานความช่วยเหลือเบื้องต้น กองทัพเรือโอมานได้เข้าสมทบและช่วยเหลือลูกเรือจำนวน 20 คนออกมาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการส่งตัวกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานลูกเรืออีก 3 รายที่สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทางการไทยได้ประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อเร่งติดตามค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด วันนี้ (13 มี.ค.) มีรายงานว่าทางบริษัท พรีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เจ้าของเรือ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงกรณีการตัดสินใจเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูง โดยระบุว่าก่อนการเดินทางออกจากอ่าวเปอร์เซีย บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นประเมินความเสี่ยงรอบด้าน มีการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางทะเล และบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิด ผลการประเมินชี้ว่าเรือสามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ หากมีการยกระดับมาตรการป้องกันภัยที่เหมาะสม
ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีคำเตือนเฉพาะเจาะจง (Specific Warning) ที่ระบุให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้น และลูกเรือได้รับทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยในภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบริษัทฯ ยืนยันว่า ภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งในขณะนี้คือการติดตามตัวลูกเรือที่สูญหายทั้ง 3 คน และการดูแลสวัสดิภาพของลูกเรือที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว พร้อมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ