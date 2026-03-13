คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2568 เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาระบบสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2568 ภายใต้โครงการ “InnovateNurse: Building Research and Innovation Skills for the Future” กิจกรรม Research and Innovation Day เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 ณ ห้องบรรยาย คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน
กิจกรรมนี้เป็นเวทีสำคัญในการแสดงผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการเรียนการสอนในรายวิชา วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2 ปีการศึกษา 2568 โดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล มาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและตอบสนองต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน
โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้าน Innovation หรือการต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม พร้อมเสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Creativity and Innovation การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม Communication, Information and Media Literacy ทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึง Collaboration, Teamwork and Leadership การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีได้จัดเวทีนำเสนอและประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษานำผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลในหลายเวที โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาล และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน
คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อร่วมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน สืบสานพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”