ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชันลินินประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2026 เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ 3 เมษายนนี้

ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชันลินินประจำฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2026 กับไลน์อัพลินินหลากหลายดีไซน์ในโทนสีมากกว่า 30 เฉด และแคปซูลคอลเลคชันพรีเมียมลินินจาก UNIQLO : C เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ 3 เมษายนนี้
ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชันพรีเมียมลินินออกแบบโดยแคลร์ เวท เคลเลอร์ (Clare Waight Keller) ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ ไอเทมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายผลิตจากลินิ ยุโรปคุณภาพสูง 100% มาในโทนสีกว่า 30 เฉด นอกจากนี้ยังมีไอเทมลินินผสมที่ให้สัมผัสเรียบลื่นในหลากหลายดีไซน์ที่เหมาะสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเสื้อเชิ้ตพรีเมียมลินินคุณภาพสูงจากยูนิโคล่เสื้อเชิ้ตพรีเมียมลินิน ให้สัมผัสนุ่ม พร้อมเนื้อผ้าเงางามอย่างมีระดับสวมใส่สบาย เหมาะสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน โดดเด่นด้วยกระบวนการกำจัดปมเส้นใยด้วยมืออย่างประณีตในทุกขั้นตอนควบคู่กับการตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผ้าลินินคุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานฤดูกาลนี้ยังเพิ่มไอเทมใหม่อย่างเสื้อเชิ้ตคอสกิปเปอร์ทรงบ็อกซี่มอบลุคเบาสบายในสไตล์แคชชวล พร้อมกางเกงขาสั้นผ้าลินินผสมเรยอนมอบสัมผัสนุ่มสบาย เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการแต่งตัวในช่วงฤดูร้อน
UNIQLO: C Premium Linen Capsule Collection
นอกเหนือจากไลน์อัพไอเทมพื้นฐานแล้ว UNIQLO : C
ยังเปิดตัวแคปซูลคอลเลคชันพิเศษที่ผลิตจากพรีเมียมลินิน 100% เสื้อเบลเซอร์สำหรับผู้หญิงถูกตัดเย็บอย่างประณีตสร้างลุคที่ดูสง่างามและมีระดับ สามารถใส่เดี่ยวๆ เพื่อสร้างสไตล์ที่โดดเด่นหรือใส่เป็นไอเทมเพื่อคอมพลีทลุคเมื่อจับคู่กับเสื้อกั๊กและกางเกงขากว้างเนื้อ ผ้าเดียวกัน สำหรับผู้ชาย มีเสื้อเชิ้ตแจ็คเก็ตที่ได้แรงบันดาลใจจากเวิร์กแวร์ให้ความรู้สึกเบาสบายและคล่องตัว พร้อมกางเกงลินินทรงกว้าง ขาสอบ มีสไตล์ และคงความสบายในการสวมใส่ได้อย่างลงตัว
รายละเอียดสำหรับคอลเลคชันพรีเมียมลินินจาก UNIQLO : C
วันวางจำหน่าย :
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569
สาขาที่วางจำหน่าย: ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอนเอ็มควอเทียร์ และออนไลน์สโตร์
ไลน์อัพ: ไอเทมสำหรับผู้หญิง 3 ไอเทม และไอเทมสำหรับผู้ชาย 3 ไอเทม
เว็บไซต์สำหรับไลน์อัพลินิน
ไอเทมลินินสำหรับผู้หญิง: https://www.uniqlo.com/th/th/women/linen
ไอเทมลินินสำหรับผู้ชาย : https://www.uniqlo.com/th/th/men/linen
ไอเทมพรีเมียมลินินจากคอลเลคชัน UNIQLO : C: https://www.uniqlo.com/th/th/women/special-collaboration/uniqlo- c?path=%2C%2C106077
แคลร์ เวท เคลเลอร์ ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ เคยดำรงตำแหน่งครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของแฟชั่นเฮาส์ต่างๆ ในลอนดอนและปารีสโดยดูแลทั้งเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์และเสื้อผ้ากูตูร์ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเธอมีทั้งรางวัล Designer of the Year สาขา Womenswear จากงาน British Fashion Awards ในปี 2018 และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2019 จากนิตยสาร TIME สำหรับรางวัล TIME 100 และในเดือนกันยายน ปี 2024 เธอดำรงตำแหน่งครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ของยูนิโคล่จนถึงปัจจุบัน
เกี่ยวกับเคต แบลนเชตต์ เกิดที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย Cate Blanchett เป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางผลงานภาพยนตร์ที่หลากหลายของเธอ ได้แก่ Elizabeth, Blue Jasmine, Carol และ Tar เธอสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน National Institute of Dramatic Art และเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในออสเตรเลีย พร้อมคว้ารางวัลมากมาย ต่อมาเธอได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการร่วมของ Sydney Theatre Company ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการแสดงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ นอกเหนือจากงานด้านศิลปะเธอยังเป็นผู้นำด้านมนุษยธรรมและผู้สนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างแข็งขัน
เกี่ยวกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ เกิดและเติบโตที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Roger Federer เปิดตัวใน ATP Tour เมื่อปี 1998 และขึ้นเป็นมือวางอันดับ 1 ของโลกในปี 2004โดยครองตำแหน่งต่อเนื่องยาวนานถึง 237 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด เขาคว้าแชมป์ Grand Slam ได้ถึง 20 รายการ รวมถึงแชมป์ชายเดี่ยว Wimbledon มากที่สุดถึง 8 สมัย ปัจจุบันเขายังคงเป็นบุคคลทรงอิทธิพลทั้งในและนอกสนามและมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทั่วโลกผ่านมูลนิธิ Roger Federer Foundation