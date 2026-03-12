แถลงครั้งแรก! ผู้นำใหม่อิหร่านขู่ปิดฮอร์มุซต่อ กดดันโลก เตือนสหรัฐฯ ถอนฐานทัพออกจาก ตอ.กลาง พร้อมจี้จ่ายค่าชดเชย

ผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ออกคำแลถงครั้งแรก เรียกร้องความเป็นเอกภาพของชาติ ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อ เป็นเครื่องมือกดดัน เตือนสหรัฐฯ ต้องปิดฐานทัพในตะวันออกกลาง ไม่เช่นนั้นจะยิงถล่ม พร้อมเรียกร้องรัฐบาลอเมริกัน-อิสราเอลจ่ายค่าเสียหายจากการโจมตี
สารครั้งแรกของนายอยาตอลลาห์ มอจตาบา คาเมเนอี หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ ถูกนำมาอ่านผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่าน IRINN โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งเรียกร้องให้ประชาชนชาวอิหร่านมีความเป็นเอกภาพ พร้อมประกาศว่า ช่องแคบฉอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและการค้าสำคัญของโลก จะยังคงถูกปิด เพื่อเป็นเครื่องมือกดดัน
ผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนใหม่ยังเตือนว่า ฐานทัพของสหรัฐฯ ในภูมิภาคจำเป็นต้องถูกปิด หากยังคงเปิดดำเนินการอยู่ก็ “จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี”
ในสารดังกล่าว คาเมเนอีย้ำว่า อิหร่านยังคงเชื่อมั่นในมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ระบุว่าการโจมตีที่ผ่านมาเป็นการมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของสหรัฐฯ ในประเทศเหล่านั้นเท่านั้น
“เราจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดฐานทัพเหล่านี้ออกจากประเทศเพื่อนบ้านต่อไป” คาเมเนอีกล่าว พร้อมเสริมว่า แม้อิหร่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 15 ประเทศ แต่จะยังคงโจมตีฐานทัพทางทหารเหล่านี้ต่อไป หากยังคงเปิดใช้งาน
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวก่อนหน้านี้ระบุว่า ในช่วงความตึงเครียดที่ผ่านมาได้เกิดการโจมตีเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งในภูมิภาค
นอกจากนี้ ผู้นำสูงสุดอิหร่านยังเตือนว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลต้องจ่ายค่าชดเชย จากการโจมตีที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งสองประเทศโดยตรง แต่เรียกรวมว่าศัตรู
“เราจะเรียกร้องค่าชดเชยจากศัตรู หากเราไม่ได้รับ เราจะทำลายทรัพย์สินของพวกเขาให้มากเท่ากับที่พวกเขาทำลายของเรา” เขากล่าว
ในคำแถลงดังกล่าว คาเมเนอียังขอบคุณพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาค ซึ่งเขาเรียกว่าแนวร่วมต่อต้า โดยกล่าวถึงกลุ่มฮูตีในเยเมน และฮิซบอลเลาะห์ ในเลบานอน รวมถึงขบวนการติดอาวุธในอิรักที่สนับสนุนอิหร่าน พร้อมเรียกร้องให้เดินหน้าต่อสู้ต่อไป
ช่วงหนึ่งของคำแถลงเป็นการรำลึกถึงบิดาของเขา คือ อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยคอเมเนอีกล่าวว่าเขามีโอกาสได้เห็นร่างของบิดาหลังเสียชีวิต และสิ่งที่เห็นคือ “ภูเขาแห่งความเข้มแข็ง”
ทั้งนี้ คาเมเนอียังกล่าวถึงเหตุโจมตีโรงเรียนหญิงล้วนในเมืองมีนาบ ซึ่งสื่อของรัฐอิหร่านระบุว่ามีเด็กอย่างน้อย 168 คน และครู 14 คนเสียชีวิต พร้อมให้คำมั่นว่า อิหร่านจะให้ความสำคัญต่อ “เลือดของเด็ก ๆ” และจะล้างแค้นแทน
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวที่ทราบสถานการณ์เปิดเผยว่า คาเมเนอียังไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง เนื่องจากได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกและบาดเจ็บเล็กน้อยอีกบางแห่ง จากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอล ในเหตุการณ์เดียวกับที่ทำให้บิดาของเขาเสียชีวิต.