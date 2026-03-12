ททท. เปิดโอกาสให้ร่วมค้นหาสถานที่น่าไป Workation กับกิจกรรม Top 10 Best Workation in Thailand ภายใต้โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Top 10 Best Workation in Thailand เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทำงาน ร่วมเสนอชื่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานประกอบการที่น่าไป Workation เพื่อกระตุ้นการออกเดินทาง สร้างประสบการณ์ทำงานพร้อมท่องเที่ยว นำเสนอความประทับใจในการท่องเที่ยวและการรับบริการ ในรูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4
โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้ Workation Thailand เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital nomad หรือ Remote worker ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง มีวันพักค้างมาก (Longstay) และเป็นการท่องเที่ยวในวันธรรมดา ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับการท่องเที่ยว
นอกเหนือจากช่วงวันหยุดยาว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพียงการสร้างกระแสหรือเป็นความนิยมชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่เกิดขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม Top 10 Best Workation in Thailand เป็นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยววัยทำงานได้ร่วมเสนอชื่อและโหวตให้กับสถานที่ที่น่าไป Workation มากที่สุด ภายใต้หัวข้อ 2 หัวข้อ ได้แก่ “สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไป Workation มากที่สุด” และ “สถานประกอบการที่น่าไป Workation มากที่สุด”
เพื่อถ่ายทอดและบอกเล่าประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่และสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวพร้อมการทำงานได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ในช่วงวันธรรมดาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ออกเดินทางทำงานในสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ทั้งผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ และบนโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยการร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ เพียงสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของโครงการฯ www.tourismthailand.org/workationthailand และเข้าไปที่หน้ากิจกรรม Top 10 Best Workation in Thailand อ่านกติกาให้ครบถ้วน และเสนอชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ
ภายใต้หัวข้อ “สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไป Workation มากที่สุด” และ “สถานประกอบการที่น่าไป Workation มากที่สุด” ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ หรือร่วมกิจกรรมบน Social media ส่วนตัวผ่านการโพสต์ภาพหรือวิดีโอการ Workation ณ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ไป Workation
พร้อมติด #ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือชื่อสถานประกอบการ ที่ต้องการเสนอชื่อ และ hashtag กิจกรรม ได้แก่ #WorkationThailand และ #BestWorkationinThailand พร้อมกับตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะ เพื่อลุ้นรับของรางวัลแพ็คเกจที่พัก หรือแพ็คเกจด้านการท่องเที่ยว มูลค่ารวมมากกว่า 200,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 และจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand ในวันที่ 2 มิถุนายน 2569
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมกิจกรรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @workationthailand