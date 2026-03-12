กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม ลมแรง ลูกเห็บตก ฝนหนัก กระทบ 51 จังหวัด ต่อเนื่องถึง 13 มี.ค.นี้

กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนตอนบน ฉบับที่ 4 ระบุหลายพื้นที่เสี่ยงเผชิญพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า 12 มีนาคม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบถึง 51 จังหวัด ก่อนลดลงเหลือ 24 จังหวัดในวันที่ 13 มีนาคม เตือนระวังอันตรายจากอากาศแปรปรวน เลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
วันนี้ (12 มี.ค.) ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 4 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2569 ภาคเหนือ ภาคกลาง ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้แล้ว โดยวันนี้ (12 มี.ค.) มี 51 จังหวัด และพรุ่งนี้ (13 มี.ค.) 24 จังหวัด
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย