“กลาโหม” ชวนสายวิ่งลุยศึก DEFENCE RUN 2026 วิ่งกลางกรุงผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ 26 เม.ย.นี้

กระทรวงกลาโหม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งครั้งใหญ่ “Defence Run 2026 Let Your Heart Run” หรือ “กลาโหมร่วมใจ เดิน–วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมกับกระทรวงกลาโหม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ณ ศาลาว่าการกลาโหม
โดยมี พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีผู้บริหารกระทรวงกลาโหมและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Fun Run 3 กม., Mini Marathon 10 กม. และ Half Marathon 21 กม. เส้นทางวิ่งจะเริ่มจากถนนกัลยาณไมตรี ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพ เช่น เสาชิงช้า, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, สะพานพระราม 8, ท้องสนามหลวง และ พระบรมมหาราชวัง ก่อนเข้าเส้นชัยบริเวณศาลาว่าการกลาโหม
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดได้ผ่านเพจ Facebook: Defence Run Let Your Heart Run โดยผู้จัดเชิญชวนประชาชนและนักวิ่งทุกระดับมาร่วมสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมสัมผัสบรรยากาศการวิ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์กลางกรุงเทพมหานคร