xs
xsm
sm
md
lg

“กลาโหม” ชวนสายวิ่งลุยศึก DEFENCE RUN 2026 วิ่งกลางกรุงผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ 26 เม.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงกลาโหม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งครั้งใหญ่ “Defence Run 2026 Let Your Heart Run” หรือ “กลาโหมร่วมใจ เดิน–วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมกับกระทรวงกลาโหม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 ณ ศาลาว่าการกลาโหม

โดยมี พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีผู้บริหารกระทรวงกลาโหมและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Fun Run 3 กม., Mini Marathon 10 กม. และ Half Marathon 21 กม. เส้นทางวิ่งจะเริ่มจากถนนกัลยาณไมตรี ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพ เช่น เสาชิงช้า, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, สะพานพระราม 8, ท้องสนามหลวง และ พระบรมมหาราชวัง ก่อนเข้าเส้นชัยบริเวณศาลาว่าการกลาโหม

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดได้ผ่านเพจ Facebook: Defence Run Let Your Heart Run โดยผู้จัดเชิญชวนประชาชนและนักวิ่งทุกระดับมาร่วมสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมสัมผัสบรรยากาศการวิ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์กลางกรุงเทพมหานคร








“กลาโหม” ชวนสายวิ่งลุยศึก DEFENCE RUN 2026 วิ่งกลางกรุงผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ 26 เม.ย.นี้
“กลาโหม” ชวนสายวิ่งลุยศึก DEFENCE RUN 2026 วิ่งกลางกรุงผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ 26 เม.ย.นี้
“กลาโหม” ชวนสายวิ่งลุยศึก DEFENCE RUN 2026 วิ่งกลางกรุงผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ 26 เม.ย.นี้
“กลาโหม” ชวนสายวิ่งลุยศึก DEFENCE RUN 2026 วิ่งกลางกรุงผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ 26 เม.ย.นี้
“กลาโหม” ชวนสายวิ่งลุยศึก DEFENCE RUN 2026 วิ่งกลางกรุงผ่านแลนด์มาร์กประวัติศาสตร์ 26 เม.ย.นี้