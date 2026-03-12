xs
สายดำน้ำห้ามพลาด! TDEX จับมือ Digitalay ชวนส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายและวิดีโอใต้น้ำ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​นับเป็นก้าวสำคัญของวงการถ่ายภาพใต้น้ำ เมื่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการดำน้ำอย่าง Thailand Dive Expo (TDEX) ที่จัดโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกาศจับมือร่วมกับ Digitalay เพจคนรักทะเล จัดการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอใต้น้ำประจำปี 2026 ที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้นกว่าที่เคย การร่วมงานกันในครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาสุดยอดช่างภาพที่สามารถถ่ายทอดความมหัศจรรย์ของโลกสีครามออกมาได้อย่างทรงพลังสะกดทุกสายตา พร้อมผลักดันจรรยาบรรณในการถ่ายภาพที่รับผิดชอบต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืน

​สำหรับการประกวดในปีนี้ เปิดสนามให้เหล่าช่างภาพใต้น้ำประชันฝีมือกันถึง 5 ประเภท ได้แก่ 1. Talay Thai Award (ภาพถ่ายใต้น้ำที่ถ่ายภายในน่านน้ำไทยเท่านั้น) 2. Underwater Animal Portrait (ภาพถ่ายใต้น้ำที่เน้นสิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นหลักของภาพ) 3. Underwater Animal in Their Environment (ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ำกับถิ่นอาศัย) 4. Human and Underwater Nature (ภาพถ่ายที่สื่อให้เห็นถึงการมีอยู่ของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมใต้น้ำอย่างกลมกลืน) และ 5. Underwater Moment Video Contest (วิดีโอใต้น้ำความยาว 15–60 วินาที) นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง AOI และ Insta360 มาสร้างสีสันให้กับผู้ใช้งานกล้อง Compact และ Action Camera อีกด้วย

​ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งในหมวด Talay Thai Award จะได้รับเงินสดสูงถึง 40,000 บาท ขณะที่ประเภทอื่นๆ มีเงินรางวัลลดหลั่นกันไปรวมกว่า 15 รางวัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีที่มีมูลค่ารางวัลสูงสุดของไทย เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ช่างภาพทุกระดับตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่

​ในส่วนของกฎกติกา ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ และวิดีโอไม่เกิน 5 ผลงาน โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นใหม่ไม่เกิน 2 ปี (หลังวันที่ 20 เมษายน 2567) และยังไม่เคยคว้ารางวัลจากเวทีใดมาก่อน โดยคณะกรรมการเน้นย้ำเรื่องความบริสุทธิ์ของไฟล์ภาพที่ต้องส่งทั้งไฟล์ RAW และไฟล์ความละเอียดสูงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานสากล
​เหล่าช่างภาพและนักดำน้ำห้ามพลาดโอกาสทองครั้งนี้! โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยจะมีการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และร่วมลุ้นผลผู้ชนะในพิธีมอบรางวัล ณ งาน Thailand Dive Expo 2026 วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailanddiveexpo.com/th/act-contest-info.php

งาน Thailand Dive Expo 2026 เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับงาน Thailand Golf Expo และ Outdoor Fest 2026 เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กลางแจ้งอย่างครบวงจร ทั้งกีฬาดำน้ำ กอล์ฟ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์กลางแจ้ง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานและช้อปสินค้าราคาสุดพิเศษได้ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ครบครันด้วยสาระ ความสนุก และกิจกรรมหลากหลายที่รอให้ค้นหา พร้อมร่วมกันสร้างสรรค์โลกใต้ทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต