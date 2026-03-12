สายดำน้ำห้ามพลาด! TDEX จับมือ Digitalay ชวนส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายและวิดีโอใต้น้ำ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท

นับเป็นก้าวสำคัญของวงการถ่ายภาพใต้น้ำ เมื่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการดำน้ำอย่าง Thailand Dive Expo (TDEX) ที่จัดโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกาศจับมือร่วมกับ Digitalay เพจคนรักทะเล จัดการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอใต้น้ำประจำปี 2026 ที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้นกว่าที่เคย การร่วมงานกันในครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาสุดยอดช่างภาพที่สามารถถ่ายทอดความมหัศจรรย์ของโลกสีครามออกมาได้อย่างทรงพลังสะกดทุกสายตา พร้อมผลักดันจรรยาบรรณในการถ่ายภาพที่รับผิดชอบต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืน
สำหรับการประกวดในปีนี้ เปิดสนามให้เหล่าช่างภาพใต้น้ำประชันฝีมือกันถึง 5 ประเภท ได้แก่ 1. Talay Thai Award (ภาพถ่ายใต้น้ำที่ถ่ายภายในน่านน้ำไทยเท่านั้น) 2. Underwater Animal Portrait (ภาพถ่ายใต้น้ำที่เน้นสิ่งมีชีวิตในน้ำเป็นหลักของภาพ) 3. Underwater Animal in Their Environment (ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ำกับถิ่นอาศัย) 4. Human and Underwater Nature (ภาพถ่ายที่สื่อให้เห็นถึงการมีอยู่ของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมใต้น้ำอย่างกลมกลืน) และ 5. Underwater Moment Video Contest (วิดีโอใต้น้ำความยาว 15–60 วินาที) นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง AOI และ Insta360 มาสร้างสีสันให้กับผู้ใช้งานกล้อง Compact และ Action Camera อีกด้วย
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งในหมวด Talay Thai Award จะได้รับเงินสดสูงถึง 40,000 บาท ขณะที่ประเภทอื่นๆ มีเงินรางวัลลดหลั่นกันไปรวมกว่า 15 รางวัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีที่มีมูลค่ารางวัลสูงสุดของไทย เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ช่างภาพทุกระดับตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่
ในส่วนของกฎกติกา ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ และวิดีโอไม่เกิน 5 ผลงาน โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นใหม่ไม่เกิน 2 ปี (หลังวันที่ 20 เมษายน 2567) และยังไม่เคยคว้ารางวัลจากเวทีใดมาก่อน โดยคณะกรรมการเน้นย้ำเรื่องความบริสุทธิ์ของไฟล์ภาพที่ต้องส่งทั้งไฟล์ RAW และไฟล์ความละเอียดสูงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานสากล
เหล่าช่างภาพและนักดำน้ำห้ามพลาดโอกาสทองครั้งนี้! โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยจะมีการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และร่วมลุ้นผลผู้ชนะในพิธีมอบรางวัล ณ งาน Thailand Dive Expo 2026 วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailanddiveexpo.com/th/act-contest-info.php
งาน Thailand Dive Expo 2026 เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับงาน Thailand Golf Expo และ Outdoor Fest 2026 เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กลางแจ้งอย่างครบวงจร ทั้งกีฬาดำน้ำ กอล์ฟ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์กลางแจ้ง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานและช้อปสินค้าราคาสุดพิเศษได้ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ครบครันด้วยสาระ ความสนุก และกิจกรรมหลากหลายที่รอให้ค้นหา พร้อมร่วมกันสร้างสรรค์โลกใต้ทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต