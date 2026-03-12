เจาะโปรไฟล์ 'พรีเชียส ชิพปิ้ง' (PSL) เจ้าของเรือ 'มยุรี นารี' กางพอร์ตสินทรัพย์เฉียด 2.6 หมื่นล้าน

สแกนข้อมูลเชิงลึก "พรีเชียส ชิพปิ้ง" (PSL) ยักษ์ใหญ่ธุรกิจเดินเรือขนส่งทางทะเลของไทย เจ้าของเรือบรรทุกสินค้า "มยุรี นารี" ที่เพิ่งตกเป็นเป้าการโจมตีของกองกำลังอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ จนมีลูกเรือสูญหาย 3 ราย เจาะลึกเส้นทางธุรกิจ กองเรืออเนกประสงค์ 41 ลำที่ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมกางงบการเงินและรายชื่อ 13 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทะลุ 2.5 หมื่นล้านบาท
จากกรณีเรือ “มยุรี นารี” ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ หลังได้ออกเดินทางจากท่าเรือในเมืองคาลิฟา (Khalifa) สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เมื่อเวลาประมาณ 08.15 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยลูกเรือ 20 รายได้รับการอพยพออกมาอย่างปลอดภัยขึ้นฝั่งที่ประเทศโอมาน ส่วนอีก 3 รายยังสูญหาย อย่างไรก็ตาม ทางกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) อิหร่าน ออกมายอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือ 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างว่าเรือมยุรี นารี ไม่ฟังคำเตือน ดึงดันที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม พบว่าเรือ “มยุรี นารี” เป็นเรือสัญชาติไทย ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกอง ขนาด 19,891 ตันกรอส ของบริษัท พรีเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL หนึ่งในผู้นำธุรกิจเดินเรือขนส่งทางทะเลระดับนานาชาติของไทย พบประวัติการก่อตั้งและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยมีเครือข่ายเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก
สำหรับ PSL ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2532 และเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2534 ก่อนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ
บริษัทดำเนินธุรกิจในฐานะเจ้าของเรือและบริหารจัดการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (Dry Bulk) แบบไม่ประจำเส้นทาง ปัจจุบันมีกองเรืออเนกประสงค์รวมทั้งสิ้น 41 ลำ ประกอบด้วยเรือขนาดแฮนดี้ไซส์ ซุปราแมกซ์ และอัลตราแมกซ์ มีระวางบรรทุกรวมสูงถึง 1,910,904 เดทเวทตัน รับหน้าที่ขนส่งสินค้าพื้นฐานสำคัญ เช่น สินค้าเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่ ไม้ซุง และถ่านหิน ครอบคลุมเส้นทางตั้งแต่สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง ไปจนถึงเอเชีย
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,559,291,862 บาท สำนักงานตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริษัทรวม 12 ท่าน ได้แก่
นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
นายคูชรู คาลี วาเดีย
นางสาวนิชิตา ชาห์
นายกิริตา ชาห์
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายกำธร ศิลาอ่อน
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
นางสาวภวิดา ปานะนนท์
นายกอตัม คูรานา
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์
นางสาวสิรสา สุภาวศิน
นางคิวยู หวัง
สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม, นายกิริตา ชาห์, นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ และนายกอตัม คูรานา โดยเงื่อนไขระบุให้กรรมการ 2 ใน 4 ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 สะท้อนให้เห็นถึงขนาดธุรกิจที่ใหญ่โต โดย PSL มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) อยู่ที่ 11,694.69 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวมสูงถึง 25,832.97 ล้านบาท
ผลกำไรสุทธิย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
ปี 2564กำไรสุทธิ 4,474.93 (ล้านบาท)
ปี 2565กำไรสุทธิ 4,850.79 (ล้านบาท) กำไรเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี
ปี 2566กำไรสุทธิ 709.60 (ล้านบาท)กำไรปรับตัวลดลง
ปี 2567กำไรสุทธิ 1,468.28 (ล้านบาท) กำไรฟื้นตัวกลับมา
ปี 2568กำไรสุทธิ 413.85 (ล้านบาท) มีรายได้รวม 5,335.62 ล้านบาท
โดยมีผู้ถือหุ้นสำคัญรวม 13 ราย ดังนี้
1.บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 28%
2.BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE ถือหุ้น 14.28%
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 10.64%
4.บริษัท เกรนเทรด จำกัด ถือหุ้น 8.34%
5.บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 4.78%
6.SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ถือหุ้น 1.72%
7.นายสุพจน์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ถือหุ้น 1.38%
8.BANQUE PICTET & CIE SA ถือหุ้น 0.93%
9.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 2 ถือหุ้น 0.91%
10.บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ถือหุ้น 0.74%
11.DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS ถือหุ้น 0.67%
12.กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ ถือหุ้น 0.56%
13.EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. ถือหุ้น 0.53 %