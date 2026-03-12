ดรามาเดือด! "กรุณา บัวคำศรี" ติง "ซีเค เจิง" ปมวิเคราะห์อิหร่าน-สหรัฐฯ ลั่นฟังแล้วอึดอัดมาก

"กรุณา บัวคำศรี" สื่อมวลชนแถวหน้าด้านข่าวต่างประเทศ แชร์คลิป "ซีเค เจิง" หลังทำคลิปวิเคราะห์เรื่องทำไมอิหร่านห้ามมีนิวเคลียร์ ชี้ข้อมูลประวัติศาสตร์และนิวเคลียร์ไม่ได้ฉาบฉวยอย่างที่คิด พร้อมเผยว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนและสร้างความเข้าใจผิดอย่างมาก
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. เพจ "CK Cheong, CPA" ของซีเค เจิง อินฟลูเอนเซอร์เชื้อสายจีนชื่อดัง และผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Fastwork แพลตฟอร์มรวมฟรีแลนซ์ ได้ออกมาโพสต์คลิปให้สัมภาษณ์กับอินฟลูฯสาวรายหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำไมอเมริกาบุกอิหร่าน? โดย "CK" ได้ตอบคำถามนี้ว่า "เพราะนิวเคลียร์ครับ ทรัมป์ ขอแค่คำเดียวคือ ไม่สร้างนิวเคลียร์ได้ไหม ประธานาธิบดีก่อนหน้านี้ ทรัมป์ หลายคนก็ขอแค่อย่างเดียว คืออิหร่าน อย่าทำนิวเคลียร์ได้ไหม เพราะอิหร่านเป็นรัฐบาลที่ไม่ปกติครับ เราไม่กลัวประเทศที่อยากได้นิวเคลียร์เพื่อปกป้องตัวเองนะ เรากลัวประเทศที่อยากได้นิวเคลียร์ที่อยากจะใช้จริงๆ
ผู้นำอิหร่านอยู่บนเวทีแล้วก็ฉีกธงอเมริกาแล้วเขาก็บอกว่า Death To American Death To Israel แล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าประชาชนประท้วงในประเทศหลายปีแล้ว แขวนประชาชนนะ ฆ่าประชาชน เอาประชาชนไปติดคุก ห้ามให้ประชาชนออกไปประท้วง ถามหน่อยว่ารัฐบาลเป็นแบบนี้ คุณจะให้เขามีนิวเคลียร์จริงๆ เหรอ อีกประเทศหนึ่งที่ไม่ชอบมากจริงๆ และเป็นศัตรูกับอิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบียไม่มีนิวเคลียร์ แต่ถ้าอิหร่านมีซาอุดีอาระเบียก็ต้องมี แล้วมันจะดูสงบไหมล่ะ? รัฐบาลอเมริกาขอแค่อย่างหนึ่งคือ ห้ามมีนิวเคลียร์ ห้าม Enrich Uranium เขาขอแค่นี้
ซึ่งมันมีวิธีการทำด้วย บารัค โอบามา กับ โจ ไบเดน โดย บารัค โอบามา คือส่งเงินไปให้เลย ปลดอายัดเงิน เงินจากต่างประเทศที่อิหร่านมีค้างเอาไว้ แล้วก็จ่ายเงินชดเชย 1,700 ล้านดอลลาร์ มูลค่าอาวุธที่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 อยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ แต่สุดท้ายเขาก็ไม่หยุด เผลอๆ เงินก้อนนี้ช่วยเขา Enrich Uranium มากขึ้นด้วย ตอนที่ โดนัลด์ทรัมป์เข้ามา เขาบอมบ์นิวเคลียร์ไซต์ เพื่อไม่ให้เขาผลิตนิวเคลียร์ แล้วเขาก็กลับมาเจรจากันใหม่ บอกว่าห้ามแล้วนะ เขาไม่ฟัง.."
ต่อมาเพจ "Karuna Buakamsri" ของ กรุณา บัวคำศรี นักข่าวและเจ้าของช่องยูทูบรอบโลก by กรุณา บัวคำศรี ผู้ผลิตสารคดีข่าวต่างประเทศชั้นนำของไทย ได้ออกมาแชร์โพสต์และวิพากษ์วิจารณ์คลิปประเด็นดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า "ห๊ะ????????????
ด้วยความเคารพ ความขัดแย้งตะวันออกกลาง ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน สหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ไม่ได้ฉาบฉวยหรือเป็นแบบที่กำลังอธิบาย ปกติไม่เคยพาดพิงใคร แต่อันนี้ฟังแล้วอึดอัดมาก ไม่มีเวลา ไม่งั้นจะ Rebuff ทุกประเด็นที่พูดมา"