ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งรื้อผลสำรวจน้ำท่วมคลองแหใหม่! หลังดราม่าซ่อมบ้านมิดหัวจ่ายจริงแค่ 240 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งตั้งโต๊ะสำรวจความเสียหายอุทกภัยพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหใหม่ทั้งหมด หลังโซเชียลระอุเคสผู้ประสบภัยขอชดเชย 7 หมื่น แต่ได้รับอนุมัติเพียง 240 บาท แจงเหตุขัดข้องเบื้องต้นพบกรอกข้อมูลไม่ครบ เตรียมชง ก.ช.ภ.จ. พิจารณาเป็นธรรมสัปดาห์หน้า
จากกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งมีมวลน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า 1 เมตร จนได้รับความเสียหายหนักนั้น
ล่าสุด กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อผู้ประสบภัยรายหนึ่งได้โพสต์ภาพบ้านพักที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกือบสัปดาห์ จนรถยนต์เสียหาย 2 คัน และตัวบ้านได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยระบุว่าได้ยื่นคำร้องขอรับการชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านตามความจริงเป็นเงิน 70,000 บาท แต่กลับได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือเพียง 240 บาท จนเกิดกระแสตั้งคำถามถึงบรรทัดฐานการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกมาแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กรณีดังกล่าวเป็นข้อมูลการสำรวจของเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่งพบปัญหาในขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบที่ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทำให้ยอดการประเมินเบื้องต้นออกมาคลาดเคลื่อน
อย่างไรก็ตาม นายรัฐศาสตร์ ยืนยันว่า ยอดเงินดังกล่าวเป็นเพียงผลการพิจารณาในระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เท่านั้น และขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ซึ่งมีกำหนดการประชุมพิจารณาในสัปดาห์หน้าเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุด
"จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้สั่งการให้เทศบาลเมืองคลองแหดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ใหม่ทั้งหมดทันที โดยมอบหมายให้ นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงไปกำกับดูแลด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าการเยียวยาประชาชนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างครบถ้วน" ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าว
ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีการชดเชยเยียวยาน้ำท่วม สามารถเดินทางไปแจ้งเรื่องได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) หรือสอบถามผ่านสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง