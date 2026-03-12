ไหนว่าจะไม่ยิงเรือไทย! เปิดโพสต์สุดท้ายลูกเรือไทย “ขอโทษที่พาแม่ย่านางกลับบ้านไม่ได้” หลังอิหร่านถล่มเรือมยุรี นารี ยังสูญหายอีก 3

อิหร่านยอมรับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือ "มยุรี นารี" กลางช่องแคบฮอร์มุซ อ้างเมินคำเตือนและเดินเรือผิดกฎหมาย ขณะที่ลูกเรือไทยโพสต์สุดสลด อาลัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขอโทษที่พาแม่ย่านางกลับบ้านไม่ได้ พร้อมตั้งคำถาม "ไหนว่าจะไม่ยิงเรือไทย" ส่วนอีก 3 รายยังสูญหาย
จากกรณี เรือ “มยุรี นารี” ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ หลังได้ออกเดินทางจากท่าเรือในเมืองคาลิฟา (Khalifa) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เมื่อเวลาประมาณ 08.15 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยลูกเรือ 20 ราย ได้รับการอพยพออกมาอย่างปลอดภัยขึ้นฝั่งที่ประเทศโอมาน ส่วนอีก 3 ราย ยังสูญหาย อย่างไรก็ตาม ทางกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) อิหร่าน ออกมายอมรับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือ 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ โดยอ้างว่า เรือมยุรี นารี ไม่ฟังคำเตือน ดึงดันที่จะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "เอ’ เป็ก’" หนึ่งในลูกเรือลำดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ข้อความ
"ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้ ไหนว่าจะไม่ยิงเรือไทย" และ "พักผ่อนนะแม่ถึงเวลาพักของแม่แล้ว ไม่อยากให้แม่ไปสภาพแบบนี้เลย ขอให้คนที่เหลือปลอดภัยนะ"
พร้อมโพสต์ภาพเรือ “มยุรี นารี” ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ก่อนวันเกิดเหตุเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับเรือ "มยุรี นารี" พร้อมระบุข้อความว่า
"จะพาแม่ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้อย่างปลอดภัยเด้อ"